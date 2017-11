S-a anuntat cand se va desfasura Untold 2018. Cat vor costa biletele

Untold, cel mai mare festival din tara, se va tine anul viitor in perioada 2-5 august, a anuntat directorul festivalului, Bogdan Buta, potrivit Actual de Cluj.

Primele bilete vor fi scoase la vanzare in 14 noiembrie – dar numai pentru fanii preinregistrati pe site. Marti se pun in vanzare 10.000 de abonamente, primele pentru 2018.

Pretul – 400 de lei plus taxe sau 1.100 lei plus taxe pentru sectorul VIP. Abonamentele la pretul intreg de 650 de lei plus taxe vor fi disponibile din februarie anul viitor.

sursa foto: monitorulcj.ro