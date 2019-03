Rețeaua de socializare Facebooka picat miercuri seara in Romania si în mai multe țări

Facebook întâmpina diferite probleme miercuri, începand cu ora 18:00, astfel că mulți utilizatori au dificultăți atunci când încearcă să se logheze sau să folosească diferite funcții ale rețelei, potrivit site-ului specializat Down Detector.

Când utilizatorii încearcă să posteze o actualizare, aceștia primesc următoarea eroare: Something went wrong. We’re working on getting it fixed as soon as we can.

Utilizatorii rețelei de socializare din întreaga lume se plâng că nu se mai pot loga, nu mai pot posta și nici distribui nimic.

În plus, sunt probleme și la încărcarea de fotografii.

Conform deschide.md, și celelalte aplicații care aparțin de Facebook, Instagram și Messenger, au întâmpinat probleme de funcționalitate.

Facebook nu a avut pana la ora 20.00 o reactie.