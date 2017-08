Principele Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a anuntat ca se casatoreste

Principele Nicolae, exclus de Regele Mihai din linia de succesiune la tron, in august 2015, a postat luni pe pagina sa de Facebookun comunicat prin care anunta ca s-a logodit in iulie cu Alina-Maria Binder, iar in vara lui 2018 urmeaza sa se casatoreasca.

“Imi face o mare placere sa anunt logodna cu domnisoara Alina-Maria Binder. Ne-am lododit in iulie in timpul vacantei in Cornwall, Anglia”, a anuntat principele, care continua prin a spune ca a gasit in Alina “o persoana foarte speciala”.

Reamintim ca Regele Mihai a semnat la 1 august 2015 un document prin care i-a retras nepotului sau Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de “Principe al Romaniei” si calificativul de “Alteta Regala”.

De asemenea, Regele l-a exclus pe Nicolae din Linia de Succesiune la Coroana Romaniei, in conditiile in care Printul Nicolae era al treilea mostenitor al tronului, dupa Principesa Margareta si Principesa Elena (mama sa).

Alina Maria Binder a studiat Relatii internationale si integrare europeana la SNSPA si a fost, potrivit contului de Facebook, PR la Asociatia Aviatorilor. Numele acesteia apare si pe blog-ul monarhiasalveazaromania.

