Oscar 2020: Ce contine pachetul cu cadouri in valoare de 215.000 de dolari?

Ce surprize ascunde pachetul de cadouri in valoare de 215.000 de dolari pregatit pentru fiecare dintre nominalizatii principalelor sectiuni ale premiilor Oscar din 2020?

Fiecare vedeta nominalizata la sectiunile cel mai bun actor, cea mai buna actrita, cel mai bun actor in rol secundar, cea mai buna actrita in rol secundar sau cel mai bun regizor sunt asteptati la ceremonia premiilor Oscar cu un pachet de cadouri care in 2020 a ajuns la o valoare de 215.000 de dolari, potrivit estimarilor realizate de Forbes.

Vedetele pot sa aleaga sa pastreze numai o parte dintre cadouri sau, cum s-a intamplat in alti ani, chiar sa doneze tot pachetul daca vor.

Printre cele mai neasteptate cadouri se numara tratamentele cu Botox, seruri, pastile si tehnologie medicala care foloseste laser pentru piele, in valoare de 25.000 de dolari, oferite de un cabinet din New York, precum si o bentita pentru meditatie care declanseaza fundalul sonor potrivit pentru starea mentala a persoanei care o poarta.

Printre cadouri se mai afla un dispozitiv de colectare a urinei proiectat impotriva pericolelor de contaminare a probei, dar si o tigara electronica realizata din aur de 24 de karate.

In pachet se mai gasesc perne decorative, dulciuri, produse cosmetice si textile, bauturi alcoolice, bijuterii, programe de dieta si chiar vouchere pentru vacante care ajung pana la 78.000 de dolari.

Printre cei care vor fi intampinati cu aceste cadouri se numata Brad Pitt, Adam Driver, Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio si Charlize Theron.

Produsele sunt oferite de Distinctive Assets, o companie diferita de Academia Americana de Film, cea care organizeaza gala.

Gala celei de-a 92-a editii a Premiilor Oscar are loc luni dimineata, de la ora 3.00 ora romaniaie), la Los Angeles.

ziare.com