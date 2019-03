Moment neașteptat în timpul unui concert de Ziua Femeii. Răbufnirea lui Ștefan Bănică jr: „Mulţumim pentru cea mai proastă guvernare din ultimii 100 de ani”

Reacțiile critice la adresa actualei guvernări se înmulțesc pe scenele din România.

La spectacolul susținut aseară de Ştefan Bănică jr., în Bucureşti, dedicat zilei de 8 Martie, artistul a spus, înainte de una dintre piesele sale: „Mulţumim pentru cea mai proastă guvernare din ultimii 100 de ani”, potrivit realitatea.net. Gestul său a fost aplaudat îndelung de către cei aflaţi în sală.

Momentul a fost menționat și de un alt participant la concert.

„La cate lucruri grave s-au petrecut astazi in Romania mi-a fost rusine sa dau check in la Circ, la concertul lui Stefan Banica. A existat insa un moment care s-a ridicat la nivelul gravitatii a ceea ce se intampla in societate: Banica, de regula foarte neutru pe scena, a izbucnit in fata spectatorilor: “Nu am avut in ultima suta de ani guvern mai incapabil decat acesta”. Aplauzele prelungite ale intregii sali m-au uns pe suflet”, a scris pe Facebook Daniel Klinger.

Zilele trecute, la finalul unui spectacol de teatru ținut la Cluj-Napoca, actorul Marius Manole a vorbit despre „Guvernul de analfabeți și de incompetenți”, iar lumea din sală l-a aplaudat, în picioare.