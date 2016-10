Leonardo DiCaprio il “invie” pe Captain Planet

Leonardo DiCaprio, un cunoscut sustinator al cauzelor ecologice, va produce un film cu supereroi care lupta pentru salvarea mediului.

Este vorba despre filmul “Captain Planet” bazat pe serialul “Captain Planet and the Planeteers”, care a fost difuzat la inceputul anilor ’90, transmite The Independent.

Acesta era despre cinci tineri din intreaga lume care aveau inele magice prin cate controlau principalele elemente naturale si aveau Puterea Pamantului, Puterea Focului, Puterea Vantului, Puterea Apei si Puterea Inimii.

Cei cinci tineri ii invatau pe oameni sa fie ecologisti, sa recicleze, sa nu polueze, practica sa nu distruga natura. Atunci cand cei cinci nu reuseau sa faca singuri fata unei situatii, isi uneau fortele si il chemau pe Captain Planet, care ii ajuta sa rezolve dezastrele ecologice.

Scenariul filmului produs de DiCaprio, care anul acesta a castigat si un Oscar, va fi scris de actorul Glen Powell.