Facebook vrea sa stie cat de bogat esti. Cum poate afla ce statut socio-economic ai, fara sa te intrebe

Facebook, care stie deja foarte multe lucruri despre utilizatorii sai, ar putea in curand sa stie si cat castiga acestia.

Compania lui Mark Zuckerberg a depus o cerere de brevet pentru un sistem prin care urmareste sa determine statul socio-economic al ceror inscrisi pe reteaua sociala. In documentul citat de CBInsights este descris un algoritm care foloseste informatii pe care Facebook le colecteaza deja despre utilizatorii sai, cum ar fi ultima forma de invatamant absolvita, istoricul calatoriilor, numarul dispozitivelor cu acces la Internet pe care le detin, detinerea unei locuinte si zona in care locuiesc.

Sistemul foloseste metoda arborelui decizional. Astfel, pornind de la varsta utilizatorilor, se ramifica in intrebari specifice pentru diferite categorii de varsta. De exemplu, pentru cei cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani urmatoarea intrebare vizeaza numarul de dispozitive detinute, in timp ce in cazul celor de peste 30 de ani este relevant daca au sau nu propria casa.

Raspunsuri diferite primesc punctaje diferite. De exemplu, absolventii de studii superioare primesc mai multe puncte decat absolventii de liceu. Aceeasi logica se aplica si pentru diferite zone rezidentiale.

La final, aceste punctaje sunt adunate pentru a estima statutul socio-economic al utilizatorului. Utilizatorii sunt grupati in trei clase: clasa muncitoare, clasa de mijloc si clasa superioara. In cererea de brevet se mentioneaza ca acest statut este un indicator al venitului.

Cererea a fost facuta publica de-abia saptamana aceasta, insa a fost depusa in iulie 2016, ceea ce inseamna ca este posibil ca Facebook sa-si fi pus deja in aplicare planurile.

Facebook precizeaza ca scopul acestui instrument este acela de a-si ajuta clientii sa ofere continut sponsorizat mai relevant pentru diverse categorii de utilizatori.

“Sistemele online nu au in general informatii despre venitul utilizatorilor”, mai spun reprezentantii companiei in cererea de venit, admitand ca oamenii sunt reticenti sa ofere astfel de informatii “sensibile”.

Informatiile privind planurile Facebook apar in contextul in care compania americana este deja aspru criticata pentru nerespectarea intimitatii utilizatorilor sai. O alta cerere de brevet depusa de Facebook care a starnit controverse vizeaza un sistem pentru “citirea” emotiilor utilizatorilor inclusiv prin spionarea lor cu ajutorul camerei smartphone-ului sau a laptopului. Cererea a fost depusa in august 2015.

Pe de alta parte, reprezentantii Facebook sustin ca multe dintre brevetele pe care compania urmareste sa le obtina nu ajung sa fie implementate.

ziare.com