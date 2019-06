Andra, despre plecarea de la “Vocea Romaniei”

Horia Brenciu revine la Vocea României, în sezonul 9 al show-ului! Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregătiți de filmările pentru noul sezon și sunt nerăbdători să găsească cele mai bune voci din 2019. Andra a motivat plecarea, spunând că avea un program mult prea solicitant și multe proiecte în derulare.

„După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop.

Vocea României este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, știind că este cea mai bună decizie acum! De Românii au talent sunt mult mai atașată după 9 sezoane încheiate.

Așa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă Vocii României și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo” a fost mesajul Andrei dupa inlocuirea socanta de la Vocea Romania, potrivit Libertatea.