Simona Halep se califica in optimi la Cincinnati dupa un meci de mare lupta

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Cincinnati dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova, la capatul unui meci de mare lupta, relateaza Ziare.com.

Sportiva noastra a invins-o pe ocupanta locului 43 WTA dupa doua ore de joc, cu 3-6, 7-5, 6-4.

La prima aparitie dupa accidentarea suferita la Rogers Cup, Simona a acuzat probleme fizice si s-a deplasat cu greu pe teren, dar chiar si asa a luptat pana la epuizare.

Dupa un inceput echilibrat, Alexandrova a reusit sa se distanteze, profitand si de problemele pe care sportiva noastra le-a acuzat.

In primul set, Simona a avut un procentaj de doar 25% pe al doilea serviciu si a trimis doar trei lovituri castigatoare, in timp ce rusoaica a riscat mai mult si a avut de castigat.

In setul secund, lucrurile au fost mai echilibrate, Simona a incercat sa stranga din dinti si sa lupte si a gresit mai putin. De partea cealalta, rusoaica a comis nu mai putin de 20 de greseli nefortate, astfel ca meciul a ajuns in set decisiv.

Ultimul act a fost extrem de echilibrat, dar Simona a facut diferenta cu un break pe final si s-a calificat in optimi.

In faza urmatoare, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Madison Keys si Daria Kasatkina.

Meciul din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.