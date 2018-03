Primele concluzii ale procurorilor in cazul lui Davide Astori. Care sunt cauzele mortii

Procurorul-sef din orasul Udine, orasul in care a murit in noaptea de sambata spre duminica jucatorul de fotbal Davide Astori, capitanul lui AC Fiorentina, a facut primele dezvaluiri despre raportul autopsiei facute italianului.

Procurorul Antonio De Nicolo, procurorul-sef din orasul Udine, a declarat, duminica, la cateva ore dupa constatarea decesului lui Astori, 31 de ani, ca moartea a survenit din cauze naturale, printr-un stop cardio-respirator: “Jucatorul a murit in urma unui stop cardiac, din cauze naturale. Este ciudat ca i se poate intampla un astfel de lucru unui jucator profesionist, care este monitorizat indeaproape si nu a dat semne ca ar avea probleme cardiace”, a fost declaratia procurorului, conform cotidianului italian La Nazione.

Toata etapa cu numarul 27 din Italia a fost anulata de Federatie, inclusiv meciul derbi dintre Milan – Inter, care trebuia sa se dispute la ora 21.45.

Astori lasa in urma sa o fetita de 2 ani, Francesca, el semnand chiar sambata prelungirea contractului cu Firenze, pana in 2022.

In acest sezon, el a marcat un singur gol, el fiind decisiv pentru echipa sa la ultimul gol marcat de Fiorentina in Serie A, cu cei de la Chievo, pasand decisiv in minutul 6 pentru Biraghi.