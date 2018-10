Nationala de tineret se califica la Campionatul European dupa o pauza de 20 de ani

Echipa nationala de tineret a Romaniei s-a calificat la Campionatul European sub 21 de ani pentru prima data dupa o pauza de 20 de ani.

In ultimul meci din grupa 8, Romania a invins Liechtenstein cu 4-0, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, in fata a peste 11 mii de spectatori.

Tricolorii aveau nevoie de doar un egal cu Liechtenstein, insa au dominat categoric partida si au incheiat grupa fara infrangere si cu cea mai buna aparare din Europa.

George Puscas a marcat doua goluri cu capul, in minutele 14 si 39, in timp ce Ianis Hagi a reusit o executie magnifica in minutul 25 din lovitura libera.

In partea secunda, nationala nu a mai fortat si scorul nu a luat proportii, singura reusita apartinandu-i lui Adrian Petre, in minutul 78.

Echipa noastra a castigat astfel o grupa din care au mai facut parte echipe puternice precum Portugalia, Bosnia, Tara Galilor si Elvetia.

Turneul final va avea loc intre 16 si 30 iunie 2019 si va fi gazduit de Italia si San Marino.

Tragerea la sorti in care se vor stabili grupele de la EURO 2019 este programata pe 23 noiembrie, la Bologna.