Foresta va scoate în vanzare 6.000 de bilete pentru meciul cu Steaua

Dorin Goian, Andrei Ciutac și Danuț Perja, principalii oameni din conducerea administrativa a clubului Foresta, au organizat ieri o conferința de presa, în care au prezentat ultimele noutați legate de organizarea meciului de joi cu Steaua, programat pe stadionul Areni, în cadrul șaisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei.

Cel mai arzator subiect a fost cel legat de biletele de intrare la meci. In numar total de 6.000, acestea vor putea fi procurate de suporteri începand de luni dupa-amiaza, dintr-un spațiu ce va fi amenajat la intrarea principala a stadionului Areni. Prețul lor variaza între 30 de lei la peluze și 50 de lei la tribuna întai, cu mențiunea ca un suporter va putea achiziționa maximum patru bilete de caciula. “In acest moment, capacitatea stadionului Areni nu poate fi mai mare de 7.000 de locuri. Tinand cont ca o marja de 10% din capacitatea stadionului trebuie lasata goala, vom scoate în varzare aproximativ 6.000 de bilete. Dintre aceste 6.000 de bilete, 5% trebuie acordate oaspeților, iar alte 5% trebuie acordate cu titlu gratuit partenerilor Federației Romane de Fotbal. In plus, suntem nevoiți sa lasam liber jumatate de peluza ca zona de tampon între galeria noastra și galeria Stelei. Vom scoate la vanzare un numar de bilete care sa ne permita ca meciul sa se desfașoare în condiții de siguranța. Nu vrem sa avem evenimente neplacute de care sa raspundem. Asta este situația. E un stadion cu o infrastructura modesta. Pentru noi ca și conducere, era mai simplu sa spunem: <<asta este stadionul, nu ne permite sa jucam pe Areni și mutam meciul la Botoșani>>, dar am facut toate aceste eforturi pentru suceveni”, a declarat managerul sportiv al Forestei, Danuț Perja.

Dorin Goian a precizat ca, indiferent de varsta, niciun spectator nu va intra gratuit la meciul cu Steaua. “Vreau sa anunț ca absolut nimeni nu va intra pe stadion fara bilet. Vor trebui sa plateasca inclusiv copiii”, a declarat președintele executiv al Forestei. Goian a facut și un apel la publicul sucevean. “Este un eveniment important pentru oraș, poate cel mai important din ultimii ani, din punct de vedere sportiv. Ne confruntam zilnic cu probleme, dar suntem la stadion de dimineața pana seara și încercam ca acest meci sa se desfașoare în cele mai bune condiții. Vreau sa fac pe aceasta cale un apel catre toți sucevenii care vor veni la acest meci. Vreau sa dam dovada ca suntem niște oameni civilizați, sa respectam regulile impuse de Jandarmerie, Poliție Locala și de firma de securitate. Sa încercam sa nu periclitam siguranța spectatorilor. Tot tot timpul am considerat ca noi, bucovinenii, suntem niște oameni civilizați și trebuie sa demonstram asta pe parcursul meciului, mai ales ca va fi un meci transmis pe trei canale naționale importante”, a precizat fostul internațional roman.

Odata cu biletele pentru meciul cu Steaua, vor fi puse în comerț și o serie de materiale promoționale cu însemnele Forestei, a precizat An­drei Ciutac. Președintele Consi­liului de Adminis­trație al clubului sucevean a mai venit cu o veste buna: “Suntem discuții sa aducem o tabela de marcaj mobila, doar pentru meciul cu Steaua”.

Conducerea clubului sucevean a adus în deschiderea conferinței de pre­sa de ieri mulțumiri primarului și Con­siliul Local pentru sprijinul acordat în organizarea meciului cu Steaua, precum și ultimilor trei sponsori veniți ala­turi de Foresta, este vorba de firma Rai­lex și de restaurantele Crama cu Staif și Spartan. (Danuț CHIDOVET)