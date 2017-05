Foresta a încasat patru goluri la ultima apariție pe stadionul Areni

Echipa suceveană a cedat ieri, pe teren propriu, în fața Olimpiei Satu Mare, cu scorul de 0-4, într-un meci contând pentru penultima etapă din actualul sezon al Ligii a II-a. Ardelenii și-au asigurat victoria prin golurile lui Krauzs (‘7), Duruș (‘25), Cocian (‘85) și Rus (90+1) u Vraciu a semnat cea mai mare ocazie a gazdelor în minutul 10, când a șutat în bara transversală. Antrenorul Marius Lup a titularizat șase jucători sub 21 de ani

Intr-o atmosferă dezolantă. Cu doar câteva sute de spectatori în tribune. Așa s-a despărțit Foresta de publicul sucevean. Aflați la ultima apariție stagională pe stadionul Areni, “galben-verzii” au pierdut ieri, în fața Olimpiei Satu Mare, cu categoricul scor de 0-4.

Confruntat cu numeroase ab­sen­țe, dezertări sau accidentări, Marius Lup, singurul tehnician care a luat loc ieri, pe banca for­ma­ției sucevene, a încropit o formu­lă de start în care s-au regăsit șase jucători sub 21 de ani, printre care și un debutat absolut la ni­ve­lul eșalonului secund, este vor­ba de Paul Ciobanu.

In aceste condiții, reduta suceveană a cedat repede, încă din mi­nutul 7, când Raul Krauzs a des­chis scorul după ce a finalizat cu latul, din interiorul careului, o centrare trimisă de Duruș de pe partea dreaptă. Gazdele au avut șansa egalării în minutul 10, dar șutul în forță expediat de Vraciu din 11 metri a nimerit transversala.

Olimpia își putea dubla avantajul la jumătatea primei reprize, dar Hânțăscu s-a opus golului, res­­pingând mingea în transversală, la un șut din careu trimis de Pop. Portarul sucevean nu a mai avut însă ce face în minutul 25, când Duruș a scăpat de la limita off-side-ului în banda dreaptă și a marcat pentru 0-2 cu un șut pla­sat.

Extrem de activ pe partea dreap­tă a atacului sucevean, Andrei Cerlincă a avut în trei rân­duri șansa de a reduce din di­fe­rență, dar goalkeeperul Bogdan Dascălu a intervenit de fiecare dată salvator.

La poarta opusă, Vlad Hânțăs­cu a intervenit din nou la ocazia lui Villand și oaspeții au intrat la pau­ză cu un avantaj de două go­luri.

Chiar dacă nu a mai forțat în re­priza secundă, trupa antrenată de Bogdan Andone a avut o nouă oportunitate de a înscrie în minutul 54, când același Vlad Hân­țăs­cu a respins mingea la șutului lui Pop.

In jumătatea cealaltă de te­ren, Foresta a căutat golul de onoare, dar Aeroaiei a trimis cu capul pe lângă poartă, iar voleul lui Grumezescu din mar­ginea careului a fost res­pins de Dascălu.

Profitând de naivitatea și spațiile din defensiva suceveană, oaspeții au dus scorul de 3-0 în minutul 85, când Cocian a înscris după o fază în care sătmărenii au scăpat trei contra unu cu Vlad Hânțăscu.

Cerlincă și Buziuc și-au încercat la rândul lot tirul, dar n-au prins spațiul porții, pentru ca în minutele de prelungire, un alt nou-intrat, Rus, să stabilească sco­­rul final după o gafă în apă­rarea gazdelor.

Foresta – Olimpia s-a terminat 0-4, iar echipa suceveană a evitat pe moment excluderea din campionat, asigurându-și un loc în viitorul sezon al Ligii a II-a în cazul fericit în care va ieși din criză la vară.

Foresta Suceava: Hânțăscu – Cerlincă, Aeroaiei, P. Ciobanu (’63 R. Bosânceanu), Florescu – Buziuc, Stănescu, Dănilă, Căinari (’27 Al. Scutariu) – Vraciu (‘71 Coroamă), Grumezescu. Antre­nor: Marius Lup.

Olimpia Satu Mare: Bg. Das­călu – Duruș, Fl. Mureșan, Heil, Faur – Villand, S. Pană (’66 R. Rus), Krauzs – V. Pop, I. Roșu (’62 Ad. Voicu), Erdei (’73 Cocian). Antrenor: Bogdan Andone.

Marius Lup: “Ii felicit pe jucătorii care au rămas alături de echipă. La greu, toată lumea o ia la fugă”

Marius Lup a recunoscut la final că tânara echipă suceveană trimisă în teren nu a reușit să se ridice la nivelul adversarului de ieri. Tehnicianul “galben-verzii” i-a felicitat totodată pe ultimii mohicani rămași la Foresta, unii veniți la meci pe banii lor sau pe banii galeriei. “A fost un meci foarte greu dacă ne raportăm la tinerețea echipei noastre. Am reușit să facem doar un antrenament de jumătate de oră înaintea meciului, am făcut multe improvizații și nu ne-am ridicat la nivelul Ligii a II-a. Așa arătăm însă în momentul de față. Am luat goluri ușoare, pe neatenții, pe contraatac, dar acesta este nivelul la care putem evolua acum. Au fost și momente bune și îi felicit pe jucătorii care au rămas alături de echipă. Unii au venit pe bani lor în ziua meciului, susținuți și de galeria suceveană. Dacă toți ar fi fost la fel de sufletiști cum sunt cei din galerie, probabil nu am fi ajuns în această situație. La greu, toată lumea o ia la fugă. Am trecut de la extraz, în turul campionatului, la agonie, acum, când ne adunăm de la zi la alta pentru meciuri, ca la Liga a V-a”, a declarat antrenorul Forestei după 0-4 cu Olimpia Satu Mare.

De partea cealaltă, antrenorul oaspeților, Bogdan Andone a declarat la finalul meciului: “Veneam după o perioadă dificilă, cu zece etape la rând fără victorie și am profitat de absențele din echipa Forestei. Imi pare rău de situația în care a ajuns clubul sucevean, un club de tradiție, cu suporteri cunoscători de fotbal. Sper să-și rezolve probleme financiare și să rămână în Liga a II-a.”

Rezultatele penultimei etape:

Dacia Unirea Brăila – Juventus București 0-3

Foresta Suceava – Olimpia Satu Mare 0-4

CS Balotești – Politehnica Timi­șoara 3-2

Metalul Reșița – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1

CSM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Călărași 0-3

Chindia Târgoviște – Unirea Stefănești 3-0

CS Mioveni – CS Afumați (aseară)

FC Brașov – Luceafărul Ora­dea (astăzi)

UTA Arad și Academica Clinceni au stat în această rundă.

In ultima etapă, Foresta va evolua sâmbătă pe terenul Dunării Călărași. Asta în cazul în care se va prezenta. (Dănuț CHIDO­VET. Foto: Codrin MA­LES)