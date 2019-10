CSM Botoșani și CSU Suceava se întâlnesc în derbyul Seriei A

Derbyul Nordului este programat mâine, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă din Botoșani și contează pentru etapa a IV-a a Diviziei A la handbal masculin.“Sunt trei puncte puse în joc pe care vrem să le luăm. Dacă mă tem de ceva, mă tem de experiența anumitori jucători care se află acum la Botoșani”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț cu referire la foștii universitari Ciubotariu, Soldănescu și Adomnicăi

CSM Botoșani și CSU Suceava se întâlnesc mâine seară, cu începere de la ora 18.00, în Sala Polivalentă “Elisabeta Lipă”, în derbyul Seriei A a Diviziei A la handbal masculin. In joc sunt trei puncte, primul loc în clasament și multe orgolii, în condițiile în care nu mai puțin de șase foști universitari se află acum în lotul botoșănenilor, este vorba de Ciubotariu, Adomnicăi, Soldănescu, Lakovic, Lăzurcă și Lazoreac.

“Este cel mai important meci din seria noastră. Sunt trei puncte puse în joc pe care vrem să le luăm. Vom face tot posibilul să terminăm sezonul regular pe primul loc și nu oricum, ci încercăm să câștigăm toate meciurilor. Dacă mă tem de ceva la meciul de vineri, mă tem de experiența anumitori jucători care se află acum la Botoșani. Noi putem compensa prin muncă. Este un derby și cu siguranță va fi o sală plină și atmosferă frumoasă. Ar fi extraordinar să auzim și <<Suceava! Suceava!>>, din tribune”, a declarat antrenorul sucevean Adi Chiruț.

La rândul lor, portarul Eduard Duman speră ca universitarii să lege a trei victorie consecutivă în meciul de mâine. “Meciul cu Botoșani este cel mai important. Intâlnim o echipă bună, cu jucători valoroși, dar sperăm să fim în formă maximă la ora meciului și să ieșim victorioși. Vrem să continuăm șirul de victorii”, a adăugat goalkeeperul sucevean.

Marți, formația suceveană a disputat un meci amical pe terenul prim-divizionarei CSM Vaslui, iar universitarii au arătat un joc bun, pierzând greu în fața trupei lui Leonard Bibirig, scor 31-33, după 13-13 la pauză. “Chiar dacă am făcut un drum până la Vaslui, am preferat să avem un meci tare înaintea celui de la Botoșani, pentru că în ultima etapă de campionat n-am avut un adversar care să ne pună probleme. Am făcut un meci foarte bun, cu un efort maxim”, a precizat Adi Chiruț.

In celălalt meci din etapa a IV-a, CSU Galați va primi sâmbătă vizita Politehnicii Iași. CSU Târgoviște va sta. (Dănuț CHIDOVET)