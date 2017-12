Shaorma ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană de anul viitor dintr-un motiv cât se poate de serios: în procesul de preparare a cărnii se folosesc fosfaţi.

Parlamentul European ar putea bloca propunerea Comisiei Europene de a permite folosirea fosfatilor, esentiali in tratarea carnii pentru kebab si shaorma. Fosfatii sunt cei mare mentin aromele si umezeala in carnea folosita pentru cele doua produse populare in Romania, dar si in multe alte tari UE, relateaza HotNews.

Comisia pentru Sanatate a Parlamentului European a aratat saptamana aceasta ca exista serioase ingrijorari privind impactul asupra sanatatii consumatorilor din cauza fosfatilor folositi ca aditivi alimentari, arata un comunicat al PE. In comisia mentionata s-a respins propunerea CE cu 32 de voturi impotriva si 22 pentru.

Europarlamentarii au obiectat astfel fata de propunerea Comisiei Europene fata de utilizarea acidului fosforic, a difosfatilor, trifosfatilor si polifosfatilor (E 338-452) in carnea de kebab, fie ea de oaie, vita sau pui.

Parlamentul European urmeaza sa decida daca interzice folosirea acestora in sesiunea ce va avea loc la Strasbourg intre 11 si 14 decembrie. Daca va vota in acest sens, propunerea Comisiei Europene va fi blocata.

Uniunea Europeana nu permite, in general, folosirea aditivilor din fosfati in preparatele din carne, dar, din cauza ca au fost facute tot mai multe exceptii, ei sunt de fapt tot mai mult utilizati, cu scopul de a mentine aromele si umiditatea produselor.

Europarlamentarii din comisia de sanatate au argumentat ca un studiu stiintific din 2012 a aratat o posibila legatura dintre acesti aditivi si riscul cardiovascular crescut.

În Uniunea Europeană se consumă zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab, potrivit cotidianului german Bild, citat de Digi 24.

În ce priveşte România, se vând 30.000 de shaorma pe zi, ceea ce înseamnă că într-un an românii consumă în medie aproape 11 milioane de porţii.