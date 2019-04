Obiceiul de a sări peste micul dejun creşte semnificativ riscul de deces asociat bolilor cardiovasculare

Obiceiul de a sări peste micul dejun este strâns corelat cu o creştere a riscului de deces asociat afecţiunilor cardiovasculare, conform unui studiu internaţional, citat de Xinhua si preluat de Agerpres. Un grup de cercetători de la Universitatea Iowa din Statele Unite şi Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Wuhan din China a ajuns la concluzia că persoanele care nu iau niciodată micul dejun prezintă un risc mai mare cu 87% de deces asociat cu o boală cardiovasculară spre deosebire de cele care mănâncă în fiecare dimineaţă.

Studiul a fost publicat luni în revista ştiinţifică Journal of the American College of Cardiology.

Pe baza datelor incluse în Sondajul Naţional privind Sănătatea şi Nutriţia, realizat anual de Centrul American de Prevenire şi Control al Bolilor, specialiştii au identificat şi analizat date colectate între anii 1988 şi 1994 de la 6.550 de americani cu vârste cuprinse între 40 şi 75 de ani.

Acest studiu este primul de acest tip care analizează impactul micului dejun asupra riscului de deces asociat bolilor cardiovasculare, după cum a subliniat Wei Bao, profesor asociat la Universitatea Iowa, coautor al cercetării.

Obiceiul de a sări peste micul dejun a reprezentat totodată un indicator comportamental al stilului de viaţă nesănătos, cei care nu mănâncă dimineaţa ”având mai multe şanse să fie supraponderali, mari consumatori de alcool, foşti fumători, cu un nivel ridicat de colesterol, un venit redus şi o alimentaţie precară”, a adăugat Bao.

”Studiul nostru subliniază beneficiile micului dejun pentru susţinerea sănătăţii cardiovasculare”, au declarat cercetătorii implicaţi.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), afecţiunile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial – 17,9 milioane de decese, reprezentând 31% din numărul total de decese la nivel mondial. (Agerpres)