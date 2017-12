Anunt istoric de la NASA: A descoperit un intreg sistem solar cu opt planete

Agentia spatiala americana (NASA) a descoperit in premiera opt planete care orbiteaza in jurul aceleiasi stele, o stea indepartata numita Kepler-90, aflata la o distanta de 2.545 de ani lumina de Pamant, in constelatia Dragonul.

Este prima stea in jurul careia orbiteaza la fel de multe planete ca si in jurul soarelui nostru, iar cercetatorii cred ca este prima din multele care vor fi descoperite, relateaza ziare.com.

Cercetatorii stiau din 2013 ca sapte planete orbiteaza in jurul stelei, dar cu ajutorul “Google Artificial Intelligence”, care a analizat datele obtinute de telescopul Kepler al NASA, a fost descoperita a opta planeta.

Christopher Shallue, inginer software senior la Google AI in California, si Andrew Vanderburg, astronom si profesor la Universitatea Texas, din Austin, au invatat un computer sa faca diferenta intre imaginile de pisici si de caini.

Ei au rafinat abordarea de a identifica exoplanete in baza de date a telescopului Kepler plecand de la fluctuatiile de lumina care se produc cand o planeta trece prin fata stelei. “Reteaua neurala”, cum a fost denumit computerul, a invatata sa identifice astfel de modificari folosind semnale care au fost verificate si confirmate in catalogul de planete al lui Kepler. In 96% din cazuri, aceasta a identificat exoplantele.

De la lansarea sa in 2009, Kepler a urmarit peste 150.000 de stele intr-o parte a cerului pentru a stabili candidatele la statutul de exoplanete, plecand de la scaderea stralucirii stelelor atunci cand potentiale planete trec prin fata lor. Kepler a adunat o baza de date de 35.000 de posibile semnale indicand planete.

Pentru a ajuta la depistarea unor semnale mai slabe ale unor planete potentiale pe care oamenii de stiinta le-au ratat, “reteaua neurala” a fost instruita sa caute astfel de semnale in 670 de sisteme solare care erau cunoscute pentru faptul ca sustin mai multe planete. Presupunerea oamenilor de stiinta a fost ca sistemele cu mai multe planete sunt cele mai bune locuri pentru a cauta noi exoplanete.

“Procesul de invatare al masinii straluceste cu adevarat in situatii in care exista atat de multe date, incat oamenii nu pot sa caute singuri printre ele”, a mai spus Shallue.

Noua planeta a fost denumita Kepler-90i si nu este un mediu ospitalier. Este relativ mica, “torida” si stancoasa, rotindu-se in jurul soarelui ei o data la fiecare 14,4 zile. In sistemul nostru solar, cea mai apropiata planeta de Soare, Mercur, efectueaza o rotatie completa o data la 88 de zile. Ea a devenit a opta planeta dintr-un sistem descoperit initial de telescopul Kepler in 2013, primul sistem solar cu sapte planete descoperit.

“Sistemul solar Kepler-90 este ca o versiune in miniatura a sistemului nostru solar. Sunt planete mici la interior si planete mari la exterior dar totul este ingramadit mult mai aproape”, a spus Vanderburg.

Alte sisteme solare au insa mai multe sanse sa sustina viata decat Kepler-90, in care toate cele opt planete orbiteaza fata de soarele lor la o distanta mai mica decat Pamantul fata de Soare.

“Cu circa 30% mai mai mare decat Pamantul, Kepler-90i este atat de aproape de stea ca temperatura medie la suprafata se crede ca depaseste 427 de grade Celsius, ca si pe Mercur”, a precizat NASA intr-un comunicat.

“Cea mai indepartata planeta, Kepler-90h, orbiteaza la o distanta similara fata de steaua ei cu cea la care orbiteaza Pamantul in jurul Soarelui”, a adaugat NASA.

Cercetatorii au mai descoperit o a sasea planeta in sistemul Kepler-80. “Aceasta, numita Kepler-80g, are marimea Pamantului, si impreuna cu patru dintre planetele vecine formeaza un lant de rezonanta, in care fiecare planeta este blocata de gravitatia celorlalte intr-un dans ritmic orbital”, a mai mentionat NASA.