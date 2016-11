Alimente daunatoare ficatului. Alternative sanatoase

Exista o legatura stransa intre alimentele pe care le consumi si ficat, deoarece acesta din urma ajuta extrem de mult in procesul digerarii alimentelor, secretand bila, care contribuie la descompunerea alimentelor. De asemenea, ficatul transforma aminoacizii in glucoza – principala sursa de energie pentru creier.

Ficatul actioneaza ca un soi de sita, ajutand la cernerea sau filtrarea toxinelor si a altor substante nocive din sange. Exact asa cum ficatul afecteaza capacitatea de metabolizare a alimentelor, si anumite categorii de produse alimentare pot afecta functionarea lui corecta.

Fast-food

Alimentele de tip fast-food afecteaza organismul la nivelul tuturor functiilor si organelor lui, insa sunt extrem de periculoase in special pentru ficat.

Majoritatea acestor preparate contine ingrediente grase si aditivi alimentari daunatori. Ele bombardeaza organismul cu calorii inutile (goale, care nu ofera nicio substanta nutritiva esentiala), care formeaza in corp depozite de grasime si sodiu.

In conditiile in care ficatul este responsabil in procesarea grasimilor, consumul frecvent al acestor alimente duce la formarea depozitelor de grasimi direct in ficat, ceea ce duce la deteriorarea si chiar blocarea functiilor lui.

Alimentele bogate in proteine

O dieta bogata in proteine creste semnificativ aportul acestor substante nutritive in organism, iar asta se intampla adesea in urma excluderii altor tipuri de nutrienti. Acest lucru inseamna ca persoanele care mananca foarte des produse cu proteine au tendinta de a priva organismul de alte substante nutritive esentiale pentru sanatate.

Din pacate, adoptarea unui astfel de regim, cel mai adesea cu scopul de a slabi, suprasolicita ficatul si il deterioreaza, afectand grav sanatatea intregului organism. Ficatul are, printre altele, si rolul de a metaboliza proteinele, insa atunci cand sunt in exces, el trebuie sa depuna de 2 ori mai mult efort decat in mod obisnuit, si pot aparea astfel probleme la nivel de functionare.

Dieta bogata in proteine prezinta riscuri hepatice foarte mari la persoanale care sufera deja de afectiuni ale ficatului, deoarece contribuie la degenerarea sau agravarea acestor boli.

Alimentele cu colesterol

Cresterea nivelului de colesterol rau din sange mareste considerabil riscul de a dezvolta o boala hepatica. Colesterolul este un tip de grasime care se gaseste in special in produsele alimentare de origine animaliera. Aceste grasimi se gasesc in special in

- carne rosie, grasa;

- creveti;

- galbenus de ou;

- frisca;

- margarina;

- maioneza;

- organe de animale;

- unt.

Pentru prevenirea aparitiei afectiunilor hepatice, medicii recomanda limitarea consumului acestui tip de alimente si cresterea consumului de alimente de origine vegetala

- cereale integrale;

- fructe;

- legume.

Acestea ajuta la scaderea nivelului colesterolului rau din sange si imbunatateste functiile ficatului.

Alimentele grase

Produsele grase sunt bogate in calorii si contribuie la cresterea colesterolului rau din sange, trigliceridelor si riscului de obezitate, atunci cand sunt consumate in exces. Toate aceste efecte reprezinta factori de risc pentru bolile de ficat.

Cele mai nocive alimente grase pentru ficat sunt

- untura;

- margarina;

- unt;

- carne grasa;

- frisca;

- branza;

- piele de pasare;

- prajeli;

- dressing-uri cremoase de salata;

- prajituri;

- produse de patiserie;

- maioneza.

In locul acestora, medicii sfatuiesc persoanele predispuse la probleme hepatice sa isi conceapa dieta din fructe si legume, dar si din preparate gatite in mod sanatos (la aburi, fierte, copate sau la gratar).

