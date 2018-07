Vosganian: ALDE nu e promotorul unei OUG pentru gratiere si neaga ca va fi subiect pe agenda Guvernului

Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat, luni, ca formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu nu este promotorul unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere, fiind exclus ca aceasta sa fie subiect pe agenda Executivului in sedinta de marti.

“Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul (Viorel Ilie, membru ALDE – n.red.) sunt limpezi – maine (marti – n.red.) pe ordinea de zi nu este prevazuta o ordonanta de urgenta care sa aiba ca tema gratierea sau amnistia”, a sustinut Varujan Vosganian.

El a tinut sa precizeze si ca Executivul nu are programata o alta sedinta in aceasta saptamana.

“Nu am niciun fel de mandat si cred ca nimeni nu poate da raspunsul daca nu se va da deloc sau daca se va da pentru ca in acest moment singura cetitudine este ca nu am fost printre promotori si ea nu se va da in sedinta de guvern de maine (marti – n.red.) “, a mai spus Vosganian.

Declaratiile acestuia vin in contextul in care in spatiul public au aparut informatii potrivit carora Executivul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta pentru gratiere si amnistie in sedinta de marti.