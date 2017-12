Victore pentru Trump: Senatul american a votat cea mai mare reforma fiscala a ultimelor trei decenii

Senatul a adoptat, miercuri, reducerea taxelor pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, noteaza presa internationala. Reforma fiscala urmeaza sa fie trimisa la Camera Reprezentantilor, pentru ca apoi Donald Trump sa semneze legea.

In cea mai mare revizuire a codului fiscal din S.U.A. din ultimii 30 de ani, republicanii, in doar cateva saptamani, au reusit sa rastoarne opozitia democratilor si au adoptat cea mai mare reforma fiscala care va aduce o reducere a impozitelor pentru corporatii si cei bogati, oferind in acelasi timp scutiri temporare mixte temporare pentru oamenii si familiile americane care lucreaza.

Votul final asupra reformei fiscale, venit miercuri dimineata, a fost de 51 in favoare si 48 impotriva. Reforma trebuie retrimisa catre Casa Reprezentantilor, care deja o aprobase marti, dar din cauza unor probleme procedurale trebuie sa fie votata din nou.

Niciun democrat nu a votat in favoarea legii.

Republicanii vor, in urmatorul deceniu, sa adauge inca 1.400 de miliarde de dolari la datoria nationala de 20.000 de miliarde de dolari pentru a finanta masurile care, spun ei, vor impulsiona si mai mult economia.

Bursele americane cresc de luni de zile pe baza sperantei ca Washingtonul va opera taieri semnificative de taxe pentru marile companii.

HotNews