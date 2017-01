Peste un milion de oameni la protestele anti-Trump din toata lumea

Peste un milion de oameni de pe tot globul au ieşit în stradă ca să-l conteste pe Donald Trump, chiar în prima sa zi de mandat. La proteste au venit persoane de toate etniile, confesiunile şi păturile sociale, în ton cu scopul demonstraţiilor: combaterea discriminării de orice fel, relateaza Digi 24.



Mitinguri de amploare au avut loc în toate cele 50 de state americane, dar şi în mai multe oraşe de pe glob. În total, au fost aproape 700 de proteste. Mesajul a fost unul comun: declaraţiile şi acţiunile rasiste, misogine şi xenofobe ale preşedintelui american nu vor fi acceptate.

Cea mai importantă reunire de forţe a fost chiar în capitala federală Washington D.C. Organizatorii se aşteptau la 200 de mii de participanţi, dar numărul demonstranţilor a ajuns la 500 de mii. Mulţimea a trecut inclusiv prin faţa Casei Albe, ca să transmită nemulţumirile noii administraţii prezidenţiale.

Oameni de toate vârstele, etniiile şi orientările sexuale au participat la mitingul din capitala Statelor Unite.

Și la Chicago au venit atât de mulți oameni, încât traseul prevăzut inițial pentru marș s-a dovedit neîncăpător.

„Cred că mulţi dintre cei care l-au votat pe Trump sau care nu au votat deloc nu s-au gândit la oamenii care vor fi afectaţi de politicile lui, de ce spune şi de ce face”, a spus o participantă la miting.

„Susţin drepturile pentru femei. Punct!”, a declarat o femeie albă, în vârstă de 100 de ani.

În fruntea mulţimii strânse la New York au fost numeroase vedete care şi-au exprimat neîncrederea în Donald Trump încă din campania electorală.

„Bun venit la revoluţia dragostei!”, a strigat Madonna de la tribună, în timp ce Alicia Keys și-a schimbat un pic cunoscuta melodie „This girl is on fire” în „These girls are on fire”.

Mitinguri împotriva lui Donald Trump au avut loc în multe oraşe de pe glob. Ambasadale Statelor Unite au fost locurile unde s-au adunat demonstranţii.

„Respectă-mi existenţa sau aşteaptă-te la rezistenţă!”, s-a strigat la Ciudat de Mexico.

„Construieşte punţi, nu ziduri! Construieşte punţi, nu ziduri!”, au cerut manifestanții de la Londra.

„Ascultă-ne vocea!”, s-a strigat la Frankfurt.

„Drepturile femeilor sunt drepturile omului! Drepturile femeilor sunt drepturile omului!”, au spus manifestanții de la Atena.

„Drepturile femeilor sunt drepturile omului!”, s-a auzit și la Tel-Aviv. (Digi 24)