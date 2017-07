Tudose: Impozitul pe cifra de afaceri e subiect incheiat. Se lucreaza la taxa de solidaritate

Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul celei de-a doua intalniri saptamanale cu liderii coalitiei PSD-ALDE, ca Guvernul renunta la aplicarea impozitului pe cifra de afaceri, dar nu si la taxa de solidaritate, pentru care se fac simulari si care va fi aplicata persoanelor fizice.

Seful Executivului a declarat ca s-a consultat si cu ministrul de Finante, Ionut Misa, iar concluzia a fost ca deocamdata nu se va aplica impozitul pe cifra de afaceri, urmand sa se gaseasca alte solutii pentru “actorii economici care sunt mai dibaci ca noi”.

“Pana acum le-a iesit, vom avea grija sa nu le mai iasa”, a spus Tudose.

Premierul a mai afirmat ca exista discutii la nivel european astfel incat impozitele sa se plateasca “unde se face profitul”.

“Sunt agenti economici foarte mari, foarte frumosi, care traiesc foarte bine si care de 10 ani raporteaza ca nu au avut niciun fel de profit (…) Pe piata romaneasca ne-am propus de la inceputul guvernarii sa fie un stat puternic si prietenos cu cetatenii, dar acest impozit e ca o coasa – nu poti sa tai firul de iarba selectiv. Ii lovea si pe cei cinstiti si platitori”, a mai sustinut premierul precizand ca, totusi, Guvernul va “cauta mijloace ca cei care astazi sunt mai destepti ca statul sa nu mai fie”.

“M-am sfatuit si cu ministrul Finantelor, am incheiat acest subiect”, a declarat premierul.

In ceea ce priveste taxa de solidaritate, Mihai Tudose a afirmat ca “inca se lucreaza la simulari”.

“Nu am stabilit un prag, va fi aplicata doar persoanelor fizice care castiga foarte mult, care beneficiaza de o multime de lucruri din partea statului si care intelegem ca functioneaza in toata lumea – sa plateasca peste un anumit prag valoric o taxa in plus de solidaritate cu statul care i-a oferit prilejul sa castige atatia bani.

Nu stim daca va intra de anul viitor, sunt simulari pentru stabilirea pragului procentual (…) Daca se va stabili ca impactul va fi foarte mic, probabil nu o vom aplica”, a mai spus seful Executivului, referindu-se la castigurile ce vor fi obtinute la buget.

Intrebat ce inseamna ca incasarile sa fie substantiale astfel incat taxa sa fie aplicata, Mihai Tudose nu a putut preciza, afirmand ca deocamdata “se fac simulari pe praguri din 10 in 10 milioane, dar nu va pot spune cat”.

Pe de alta parte, prim-ministrul a anuntat ca “transferul de contributii de la angajator la angajat se va aplica de la anul”.

“Incepem cu salariul minim (…) De la anul angajatul va plati doar impozitul separat”, a mai punctat, printre altele, premierul.

Mihai Tudose a recunoscut ca sunt probleme cu incasarile la buget, dar a respins ideea ca Guvernul ar putea ramane fara bani din octombrie, asa cum sustin liberalii.

“Nu va fi asa ceva (…) Situatia nu este foarte buna, tocmai din acest motiv a avut loc schimbarea de guvern. Deblocam pe zi ce trece sume (…) Avem 6 luni de intarziere, de doua saptamani incercam sa punem lucrurile in ordine. Daca reusim in septembrie, e o realizare, daca nu, in octombrie”, a mai spus seful Guvernului.

In ceea ce priveste TVA split, aplicat pentru firme, Mihai Tudose a spus: “Incercam sa fie din septembrie”.

“Trebuie sa recuperam niste intarzieri, sunt o multime de lucruri care parca au fost incremenite cateva luni”, a mai spustinut premierul, adaugand ca, in aceste conditii, nu trebuie sa ne mai intrebam de ce a cazut Guvernul Grindeanu.

