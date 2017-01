Traian Basescu, audiat la Parchet dupa ce a aparut in inregistrarile lui Sebastian Ghita

Traian Basescu a venit marti la Parchetul instantei supreme pentru a fi audiat in dosarul in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, dupa presupusele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghita.

In una dintre acestea, fostul deputat prezinta o inregistrare audio in care Basescu vorbeste despre informatii pe care le-ar fi primit din dosare penale.

Intrebat, la intrarea in sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ), cine crede ca l-a inregistrat cand vorbea despre dosare, Traian Basescu a raspuns: “Eu am presupus ca Ghita”. Fostul sef de stat nu a vrut sa mai faca si alte declaratii.

Traian Basescu a fost citat de procurori sa se prezinte marti la Parchet pentru a da declaratii, in calitate de martor, in dosarul deschis in 4 ianuarie, in care a fost inceputa urmarirea penala pentru abuz in serviciu.

Faptele cercetate sunt legate de inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita, prin intermediul postului de televiziune pe care il controleaza, Romania TV.

Dupa deschiderea dosarului, procurorii au decis ridicarea tuturor inregistrarilor lui Sebastian Ghita prezentate la Romania TV si audierea persoanelor la care se face referire in aceste material video, dar si a altor persoane care ar putea sa ajute la stabilirea imprejurarilor in acest caz.

Recent, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustinea ca inregistrarile de la postul de televiziune al fostului deputat sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioasa”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca.

Fostul deputat Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu aproape o luna a avut mai multe aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, in seara zilei de 3 ianuarie, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea, ulterior suspendat din functie.

Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu “felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu”.

Fostul presedinte Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din “discutii private” din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate “ceea ce este de natura a crea unele confunzii”.