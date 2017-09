Shhaideh si Plumb nu-si dau demisiile si considera ca nu au facut ceva ilegal

Cei doi ministri ai Guvernului Tudose, suspecti de coruptie, Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, au anuntat luni ca au sustinerea partidului si ca nu isi vor da demisia din functie.

Mai mult, ele au spus ca nu au facut nimic ilegal si ca au suficiente probe pentru a-si demonstra nevinovatia.

“Decizia partidului este de sustinere a celor ministri. Sub nicio forma nu imi voi da demisia”, a declarat ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh.

Intrebata daca are probe pentru a se apara, Shhaideh a spus ca “bineinteles”. Ministrul nu a vrut insa sa faca declaratii referitoare la dosarul “Belina” in care DNA a inceput urmarirea penala pe numele sau.

La randul sau, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a spus ca nu este vinovata si ca intotdeauna a respectat legea.

“Nu sunt vinovata, intotdeauana am respectat legea si intotdeauna o voi respecta. In timpul mandatului am actionat cu maxima responsabilitate si seriozitate pentru a le apara drepturile cetatenilor. Nu consider ca trebuie sa demisionez, mai ales ca intotdeauna m-am gandit la Romania”, a declarat Rovana Plumb.

Nici ea nu a vrut sa vorbeasca despre dosarul in care DNA a cerut sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de urmarire penala, afirmand ca “despre acest subiect o sa vorbim mai tarziu”.

Ea a incheiat spunand ca “in mod cert sunt nevinovata”.

Liderii PSD s-au reunit, luni, in Biroul Permanent al partidului, pentru a discuta despre cazul celor doi ministri.

Amintim ca, vineri, DNA a anuntat ca a fost inceputa urmarirea penala a actualului vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale Publice Sevil Shhaideh, suspectata de abuz in serviciu, infractiune savarsita in perioada in care era secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind trecerea ilegala a unei parti din Insula Belina si Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.

In acelasi dosar, DNA a cerut si sesizarea Camerei Deputatilorpentru formularea cererii de urmarire penala a actualului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, la data respectiva ministru al Mediului, care ar fi initiat Hotararea de Guvern premergatoare pentru trecerea insulei de pe Dunare din administrarea “Apelor Romane” in cea a Consiliului Judetean Teleorman.