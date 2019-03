Senatul a respins  parteneriatul civil. 400.000 de cupluri nu beneficiaza de protectie din partea statului

Senatul a respins, luni, doua proiecte de lege care prevedeau ca persoanele de acelasi sex puteau incheia in fata notarului sau la Starea civila un parteneriat civil in scopul organizarii vietii comune ca familie. Actele normative aratau drepturile si obligatiile partenerilor.

Senatorii au adoptat cu majoritate de voturi rapoarte de respingere pentru cele doua proiecte, unul initiat de UDMR, USR, PSD si PNL, printre care deputatul PSD Florin Manole si liberalul Ovidiu Raetchi, si alt proiect initiat de un deputat ALDE si de un deputat independent.

“Parteneriatul civil reprezinta uniunea liber consimtita intre doua persoane, incheiat in conditiile legii”, prevede al doilea proiect. Astfel, notiunea de parteneriat civil este definita in proiect drept “uniunea dintre doua persoane de sex diferit sau de acelasi sex prin declararea sa in fata ofiterului de stare civila in scopul organizarii vietii private comune si a gospodaririi impreuna”, prevedea proiectul de lege initiat de deputatii Andrei Gerea si Ion Popa.

O alta prevedere a initiativei ALDE arata ca partenerii aveau obligatia sa intretina copiii celuilalt partener. Parteneriatul civil inceta prin decesul sau declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre parteneri. Acesta se putea desface prin decizia unilaterala a unuia dintre parteneri consemnata in scris de catre ofiterul de stare civila.

Spre deosebire de propunerea legislativa a lui Florin Manole si Ovidiu Raetchi, proiectul ALDE prevede folosirea unui interpret autorizat, in cazul in care parteneriatul civil este incheiat intre cetateni straini sau persoane surdomute.

Senatorii au respins, insa, si proiectul de lege al deputatilor Florin Manole si Ovidiu Raetchi, impreuna cu colegi din USR si UDMR, cu privire la parteneriatul civil.

“Nu putem trece peste cerintele Curtii Europene a Drepturilor Omului care ne obliga sa oferim tuturor cuplurilor o recunoastere si protectie legala a relatiei lor si sa respectam dreptul fundamental la viata privata. Nu putem sa ignoram drepturile si nevoile copiilor nascuti in afara casatoriei. Proiectul de lege este benefic tuturor persoanelor care au ales sa nu se casatoreasca, dar traiesc impreuna, ca sot si sotie, de ani si zeci de ani. Legea parteneriatului civil ofera o forma de protectie si partenerilor de acelasi sex, punand capat unei discriminari si marginalizari pe care romanii au demonstrat recent ca o resping”, spune senatorul USR Vlad Alexandrescu, unul dintre initiatorii proiectului de lege.

Senatul a respins cele doua propuneri legislative, in calitate de prim for sesizat, decizionala pentru proiecte fiind Camera Deputatilor.

Asociatia MozaiQ a reactionat spunand ca votul este unul rusinos si arata ca politicienii nu au inteles semnalul cetatenilor de la referendumul din octombrie 2018 privind modificarea Constitutiei.

“Votul dat astazi (luni, n.red.) de majoritatea senatorilor este unul rusinos si arata din nou ca politicienii nu au inteles semnalul dat de cetateni la referendumul din octombrie 2018, privind modificarea Constitutiei. Astazi, in Romania exista peste 400.000 de cupluri necasatorite, care au relatii trainice si de durata si care nu beneficiaza de nicio protectie din partea statului in cazuri de urgente medicale, mostenire, partajul bunurilor comune sau asigurari medicale”, precizeaza reprezentantii Asociatiei MozaiQ, printr-un comunicat de presa.

Potrivit sursei citate, in conditiile in care CCR si Curtea de Justitie a UE cer Romaniei sa recunoasca cuplurile gay/necasatorite, clasa politica are obligatia de a pune in acord legislatia curenta cu deciziile curtilor.

“Votul dat astazi de senatori ne arata ca mai avem mult de lucru in Romania pentru a ajunge la o protectie a cuplurilor gay. Noi, MozaiQ, vom continua sa cerem clasei politice sa ne recunoasca” a declarat Robert Ratiu, presedinte MozaiQ.

“Solicitam deputatilor, atat in comisiile de specialitate, cat si in plen, sa se ralieze demersurilor de recunoastere a parteneriatelor civile si sa avizeze favorabil o astfel de legislatie. Este absolut esential pentru comunitatea LGBT si pentru democratia din Romania”, se mai arata in comunicatul MozaiQ.

ziare.com