Sebastian Ghiţă, Cozmin Guşă şi Dan Andronic s-au întâlnit la Belgrad, o fotografie de la întâlnire fiind postată de Facebook de către Andronic.

„La Belgrad, împreună cu nişte prieteni. Înconjuraţi de civili.Civili everywhere Am vorbit doar despre media. Amănunte să dea Cozmin. El e purtătorul de cuvânt. Later edit. Burci nu a putut să vină”, a scris Andronic, postând imaginea, în care pot fi văzuţi el şi Guşă, iar Sebastian Ghiţă este cu spatele.

De asemenea, conform Realitatea TV, Cozmin Guşă ar urma să prezinte detalii despre întâlnirea cu Ghiţă. „După cum vedeți din fotografie, nu suntem singuri, ci cu un grup de prieteni, inclusiv oameni din presă. Am venit ieri, am discutat câte ceva despre situația din mass-media și am băut un șpriț. Chiar acum mă îmbarc să revin în București”, a declarat Cozmin Gușă, pentru Libertatea.

Reamintim că Sebastian Ghiță, fondatorul România TV, a fugit în 2017 din România la Belgrad, unde a cerut azil politic. El este trimis în judecată în mai multe dosare. Presa sârbă scrie că fostul parlamentar a obţinut suspendarea anchetei în Serbia pentru uz de fals, deschisă de procurorii din Belgrad pe numele său, după ce în aprilie anul trecut l-au prins cu un paşaport fals. Omul de afaceri a apelat la o prevedere din legislaţia sârbă, confom căreia acuzaţiile uşoare pot fi închise dacă suspectul donează bani în scop caritabil, transmite Digi24.ro.

