Protest urias la Londra. Manifestantii cer un nou referendum pe tema Brexit

Pe fondul crizei politice generate de Brexit, sute de mii de britanici care se opun ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană demonstrează sâmbătă la Londra, ei cerând un nou referendum.

Marșul pentru un nou referendum vine în contextul în care liderii UE au acceptat o scurtă amânare a Brexit-ului care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna viitoare, pe 29 martie, și în contextul în care incapacitatea premierului Theresa May de a obține votul Parlamentului britanic asupra acordului negociat în noiembrie îi șubrezește poziția.

Demonstranții poartă pancarte pe care scrie ”Cerem votul poporului” (We demand people’s vote) ”Cel mai bun acord este niciun Brexit” (“the best deal is no Brexit” ) sau ”UE nu renunțăm la tine” (“Never gonna give EU up).

Printre politicienii care susțin un nou referendum se numără primarul Londrei, care participă la marș. Sadiq Khan a transmis că e vremea ca oamenii să fie chemați din nou la urne pentru a decide în legătură cu ieșirea Marii Britanii din UE.

Vineri, May a sugerat că ar putea să nu mai ceară votul Parlamentului săptămâna viitoare, strategia sa privind Brexitul fiind incertă. The Time și The Daily Telegraph au relatat că presiunile politice sunt tot mai puternice, tot mai mulți cerându-i demisia.

”Trebuie să plece și avem nevoie de un premier interimar care e capabil să pună țara pe primul loc (…) și să se întoarcă la popor. De asta mărșăluim astăzi”, spun contestatarii premierului, potrivit Reuters.

În timp ce țara și politicienii sunt divizați cu privire la Brexit, cei mai mulți sunt de acord că, din punct de vedere strategic, aceasta este cea mai grea decizie pe care trebuie să o ia Regatul Unit de la al doilea Război Mondial.

Liderii UE au decis să acorde o amânare a Brexit-ului până la 22 mai, în cazul în care Parlamentul de la Londra votează săptămâna viitoare acordul lui May. În caz contrar, Brexit-ul va fi amânat doar până la 12 aprilie.

