Presedintele Camerei Deputatilor: PSD este pentru avizarea inceperii urmaririi penale in cazul Bejinariu

Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Florin Iordache, a declarat ca PSD va vota pentru avizarea inceperii urmaririi penale in cazul deputatului Eugen Bejinariu, cercetat de DNA.

El a precizat ca a convocat saptamana viitoare o noua reuniune a plenului pentru a dezbate acest caz, conform stirileprotv.ro.

Florin Iordache a spus, intr-o conferinta de presa, raspunzand la o intrebare privind punctul de vedere al PSD privind cazul deputatului Eugen Bejinariu, cercetat de DNA, ca deputatii PSD, si in comisie, au votat pentru avizarea inceperii urmaririi penale.

“Deputatii PSD, si in comisie, au votat pentru. Din punctul nostru de vedere nu Parlamentul este cel care face justitie si nu noi hotaram vinovatii sau nevinovatii, de aceea am si convocat si saptamana viitoare o noua reuniune a plenului. Din pacate, luni, nu au fost decat 130 de colegi si trebuiau sa fie minimum 177. Mai facem o incercare saptamana viitoare, dupa care, din pacate, actualul Parlament nu mai lucreaza si va veni viitorul Parlament, dar raportul comisiei juridice in care noi am cerut si am aprobat inceperea urmaririi penale va ramane”, s spus Iordache.

Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca viitorul Parlament va incepe cu acest proiect care vizeaza inceperea si avizeaza inceperea urmaririi penale in cazul deputatului Eugen Bejinariu.

“Deci viitorul Parlament va incepe cu acest proiect care vizeaza inceperea si avizeaza inceperea urmaririi penale. in acelasi timp, prin vocea secretarului general, Marian Neacsu, noi am cerut lui Eugen Bejinariu sa-si idea demisia, e un gest de onoare, si pana la urma, repet, nu noi trebuier sa hotaram vinovatii sau nevinovatii. Vinovatia o hotareste instanta, acolo se prezinta probe, se discuta punctual si nu noi hotaram. Dar, ca sa va inchei, noi avizam, ca acum, ca in viitorul Parlament, noi suntem pentru avizarea incepereii urmaririi penale”.

Intrebat daca votul va fi secret, Florin Iordache a spus ca votul in cazul unor persoane este secret intotdeauna, precizand insa ca semnalul dat in grupul PSD a fost sa se avizeze pozitiv inceperea urmaririi penale.

“Semnalul pe care noi il dam la grup, ca ati vazut sunt grupuri care spun ca lasa la libera constiinta, noi am spus foarte clar ca mesajul grupului, repet recomandarea grupului este aceea de a aviza favorabil inceperea uermaririi penale” a mai spus Iordache.