Ponta, despre ordonantele 13 si 14: Totul a fost o greseala. Ma uitam si ma frecam la ochi, nu intelegeam ce se intampla

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat luni seara, referitor la decizia Guvernului Grindeanu in cazul ordonantelor de urgenta 13 si 14, ca a existat o lipsa de asumare si de comunicare.

Potrivit cestuia, vina nu poate fi data in totalitate pe Florin Iordache. Fostul premier a sustinut ca “totul a fost o greseala”, in conditiile in care “dintr-o idee buna si corecta s-a ajuns la un dezastru”.

“Operatiunea asta declansata in ianuarie cu ordonantele 13, 14, cum sa va spun, zici ca au scris-o aialalti. Ma uitam si ma frecam la ochi, nu intelegeam ce se intampla”, a afirmat Victor Ponta, la Romania TV.

De asemenea, intrebat care ar fi greselile facute de Guvern in aceasta perioada, fostul premier a mentionat lipsa de asumare si de comunicare.

“In primul rand, lipsa de asumare. Adica nu poti sa dai pe Iordache, nu crede nimeni, nu cred nici eu. Trebuia sa fie domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu si cu domnul Grindeanu sa spuna, ziua in amiaza mare, domne, de aia ne-au votat multi oameni. Al doilea lucru – explica de ce vrei sa indrepti. Eu am citit de mai multe ori acea ordonanta, dupa ce a fost publicata in presa. Si daca ramanea in vigoare, nu se intampla mai nimic, adica nu era o chestiune prin care sa indrepti o chestiune reala”, a precizat social-democratul.

El a mai spus ca nu a inteles necesitatea termenului de 10 zile pana cand OUG 13 privind modificarea Codurilor penale ar fi trebuit sa intre in vigoare.

“A treia chestie, daca zici ca e urgenta, nu poate fi urgenta in zece zile. Daca nu e urgenta, las-o lege in Parlament. Daca pui zece zile, inseamna ca nu e urgenta. Nu exista urgenta de zece zile. Urgenta e de azi”, a opinat fostul premier.

Chestionat daca abrogarea OUG 13 a fost o greseala, Victor Ponta a sustinut ca “totul a fost o greseala”.

“Nu a inteles nimeni nimic. Dintr-o ideea buna si corecta s-a ajuns la un dezastru. Cand spune toata lumea: vedeti ca PSD a venit ca sa apere hotii si tu faci exact o chestie care seamana, noaptea, o chestie neclara, sigur ca ii apesi pe oamenii aceia exact pe ceea ce…”, a completat el.

Social-democratul a mai spus ca liderul PSD, Liviu Dragnea “presta foarte bine la tabla” programul de guvernare, dar nu a explicat suficient ce se dorea prin adoptarea OUG 13.

“Liviu Dragnea presta foarte bine la tabla programul de guvernare. Eu nu am inteles ce se intampla. Am inteles ca vrei sa opresti niste abuzuri, dar nu mi-ai spus asta”, a conchis Victor Ponta.

Amintim ca Senatul a aprobat luni, in plen, proiectul de lege de respingere a OUG 13/2017. Legea va fi trimisa acum la Camera Deputatilor, decizionala.

Cat despre Legea de aprobare a ordonantei 14, care abroga OUG 13 de modificare a Codurilor Penale, aceasta a fost aprobata, in unanimitate, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor si va intra in plen marti.