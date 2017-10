O româncă, în echipa de câștigătoare a Premiului Nobel pentru Fizică în 2017

O tânără arădeancă, Anamaria Effler, face parte din echipa Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), al cărei proiect a câştigat premiul Nobel pentru Fizică din acest an, scrie specialarad.ro.

Anamaria Effler are 33 de ani și s-a născut în Arad. Studiile le-a terminat la cea mai prestigioasă instituție de învățământ din Arad, Colegiul „Moise Nicoară”, fiind parte a unei generații de elită care a absolvit în anul 2003. Imediat după terminarea liceului, Anamaria a primit burse de la mai multe universități din străinătate, tânăra alegând CalTech (California Institute of Technology), un institut asemănător cu celebrul MIT (Massachusetts Institute of Technology). CalTech este un institut de elită, axat exclusiv pe domeniul științelor.

Anamaria Effler este în SUA de 14 ani. Acolo a terminat studiile CalTech, aceasta și-a făcut doctoratul în Fizică Gravitațională. Pe tot parcursul studiilor de doctorat Anamaria și-a făcut toate experimentele la LIGO, a povestit doamna Georgeta Effler, mama Anamariei, în exclusivitate pentru specialarad.ro.

Premiul Nobel pentru Fizică 2017 a fost acordat savanţilor Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip. S. Thorne „pentru contribuţii decisive la detectorul LIGO şi pentru observaţiile undelor gravitaţionale”.

Undele gravitaţionale au fost observate pentru prima dată la 14 septembrie 2015. Aceste unde, a căror existenţă a fost preconizată de Albert Einstein în urmă cu un secol, au fost generate de coliziunea dintre două găuri negre de masă medie. A fost nevoie de 1,3 miliarde de ani pentru ca undele provenite din această coliziune să ajungă la detectorul LIGO din SUA, propagându-se prin spaţiu-timp cu viteza luminii.

Semnalul detectat a fost extrem de slab, însă această observaţie a anunţat zorii unei noi ere a astrofizicii. Undele gravitaţionale reprezintă o modalitate complet nouă de a observa şi analiza unele dintre cele mai violente evenimente din Univers şi de a ne testa propriile limite de înţelegere a lumii înconjurătoare, conform Comitetului Nobel.