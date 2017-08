Noua persoane retinute in dosarul de evaziune in care e vizata si ferma de porci cu legaturi cu fiul lui Dragnea

Noua persoane au fost retinute pentru 24 de ore in dosarul in care este implicata si firma controlata de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, acestea urmand sa fie prezentate vineri instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Printre cele noua persoane retinute se afla si administratorul fermei de porci Salcia, din judetul Teleorman, detinuta de Valentin Stefan Dragnea, pana de curand, dupa spusele avocatei familiei liderului PSD.

Parchetul instantei supreme a anuntat joi dimineata ca politistii din Capitala si din opt judete fac perchezitii la 80 de adrese – locuinte si sedii ale unor societati din domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcilor – intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste noua milioane de euro.

Conform sursei citate, in acest dosar se fac cercetari pentru evaziune fiscala si folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea.

Procurorii au stabilit ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, au fost mentionate in contabilitate cheltuieli nereale, fapt care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei (echivalentul a 9.079.017 euro), din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

Ferma Salcia, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor, are 240 de angajati. In 2015, a inregistrat un profit de 89.265 lei la o cifra de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei si un profit net de 52.255 lei.

Avocata familiei Dragnea spune ca fiul liderului PSD ar fi renuntat la partea sa de actiuni la inceputul acestui an. Valentin Stefan Dragnea detinea 90% din actiuni in timp ce administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, detinea 10%.

