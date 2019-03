Motiunile la adresa ministrilor Tudorel Toader si Eugen Teodorovici au fost respinse

Motiunile impotriva ministrilor Toader si Teodorovici au fost respinse, miercuri, de deputati.

Motiunea la adresa ministrului Finantelor, intitulata “Lacomia pesedista submineaza economia nationala”, a primit 108 voturi “pentru” si 154 “contra”, iar cea impotriva ministrului Justitiei, “Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie!”, a primit 126 voturi “pentru” si 148 “contra”.

Deputatii PNL, USR si PMP i-au criticat pe cei care au votat impotriva motiunii la adresa lui Teodorovici, precizand ca romanii vor avea de suferit din cauza masurilor economice luate de ministrul Teodorovici, mai ales prin OUG 114.

Totodata, intitiatorii motiunii pe Justitie i-au acuzat pe deputatii care votat impotriva ca perpetueaza starea de revolta a magistratilor, in conditiile in care justitia este sub asalt, independenta judecatorilor este afectata, iar calitatea actului de justitie este slabita.

Liderul grupului deputatilor PSD Alfred Simonis a declarat, luni, ca social-democratii vor vota impotriva celor doua motiuni.

Conform regulamentului, o motiune simpla se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti. Chiar daca cele doua motiuni treceau, ele reprezentau doar un avertisment si nu duceau automat la demiterea ministrilor impotriva carora au fost depuse, existand precedente in acest sens.