Ministrul penal al ALDE ramane in Guvern. Tudose ii trimite luni lui Iohannis lista cu noii ministri

Dupa ce joi social-democratii au stat in sedinta pana la miezul noptii ca sa accepte trei demisii din Guvern – Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc -, azi ei se reunesc din nou pentru a le alege inlocuitor, proces ce se anunta cu mult mai complex si de durata.

In plus, mai este problema Viorel Ilie, ministrul ALDE pentru Relatia cu Parlamentul pentru care DNA a cerut inceperea urmaririi penale, dorit remaniat de premierul Tudose. In peste doua ore de discutii intre social-democrati si colegii de coalitie, se pare ca Tariceanu nu a putut fi clintit din decizia pe care a anuntat-o inca de joi si Ilie ramane in Guvern.

Noul CEx a inceput la ora 13:00. Social-democratii se regrupeaza si au inceput sa reia discursul cu “statul paralel” care ii vaneaza si nu ii lasa sa isi puna in aplicare programul de guvernare pe care il asteapta romanii.

“Astazi sentimentul nostru la PSD e ca statul paralel continua sa ne vaneze si noi trebuie sa facem ceva in sensul acesta. (…) Noi trebuie sa rezolvam asta altfel, sa aducem in Romania democratia adevarata”, a spus Codrin Stefanescu vineri dimineata la Antena3.

