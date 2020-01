Mihai Tudose s-a intors in PSD

Europarlamentarul Mihai Tudose s-a intors in Partidul Social Democrat.

Anuntul a fost facut pe Facebook de primarul Brailei, Marian Dragomir.

“Mihai Tudose intra in echipa. Cel mai bun PRIM MINISTRU, braileanul care a semnat si demarat cel mai important proiect pentru sud-estul Romaniei – Podul peste Dunare, revine in forta la PSD.

Cu prietenie si respect, a fost randul meu sa semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost usor, dar la final a ales echipa de la Braila. Oamenii fac diferenta!!! “, a scris Dragomir pe Facebook.

Marian Dragomir a semnat adeziunea inscrierii lui Tudose in Organizatia Judeteana PSD Braila pe 7 ianuarie.

In ianuarie 2019, Tudose a demisionat din PSD, formatiune din care a facut parte 27 de ani.

Apoi, Tudose s-a inscris in Pro Romania, dar in noiembrie 2019 Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa colegului sau de partid, acuzandu-l ca a negociat cu Ludovic Orban votarea Guvernului si cu Claudiu Manda o reintoarcere in PSD. In urma scandalului, pe 2 decembrie 2019, Tudose a demisionat si din Pro Romania.

sursa: ziare.com