Majoritatea PSD-ALDE a votat: USR nu mai are voie sa invite persoane la Camera Deputatilor

Conducerea Camerei Deputaților a votat marți o hotărâre, la propunerea deputatului PSD Florin Iordache, prin care i se interzice, în mod exclusiv, grupului deputaților Uniunii Salvați România să mai invite persoane la Camera Deputaților, aceasta fiind o urmare a protestului organizat săptămâna trecută lângă sala de plen de către 9 cetățeni care au intrat ca invitați ai celor de la USR. De asemenea, s-a votat în Biroul Permanent, ca pe holul de lângă sala de plen să nu mai aibă voie decât parlamentarii, reprezentanții presei și angajații parlamentului.

Anunțul a fost făcut de deputatul PSD Georgian Pop, secretarul Camerei Deputaților.

“Domnul Florin Iordache, autorul OUG 13, a comis, nouă ni se pare, un mare abuz în serviciu pentru că este pentru prima oară în istoria parlamentarismului în care se instituie o pedeapsă colectivă. Deci liderul de grup al PSD a propus şi dânsul a supus la vot ca doar grupul USR să nu mai aibă voie să aibă invitaţi în Parlamentul României, lucru care este profund inacceptabil din toate punctele de vedere: legal, democratic, moral. Am insistat să ne dea baza regulamentară în care acţionează Biroul permanent, iar dânsul a repetat râzând că este doar pentru buna desfăşurare. Am întrebat: totuşi pentru buna desfăşurare există vreo limită la ce puteţi face? Puteţi să spuneţi că opoziţia nu mai are drept de vot sau ceva de genul acesta? Nu a răspuns, doar a râs”, a explicat deputatul USR Claudiu Năsui, după şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

Discuția despre o posibilă hotărâre care, practic, sancționează grupul USR, a avut loc și luni, când propunerea a venit din partea liderului deputaților PSD Daniel Suciu. O decizie în acest sens a fost amânată.

Totodată, în contextul protestului de săptămâna trecută, în mod temporar – până la adoptarea unui regulament nou, lucru care va avea loc cel mai probabil din toamnă, Secretarul General al Senatului a transmis o adresă către toate grupurile parlamentare prin care s-a decis ca toți cei invitați de parlamentari trebuie aprobați de secretarul general și că aceștia vor fi însoțiți permanent în zona pentru care solicită accesul de un angajat al Senatului care va supraveghea să nu se deplaseze în alte zone ale clădirii.

“Așa înțeleg președinții celor două camere, Dragnea și Tăriceanu, că trebuie să administreze clădirea parlamentului, ca doi boieri pe moșia lor. Ce fac ei și Secretarul General, însă, este să afecteze activitatea parlamentarilor în exercițiul mandatului lor. Trebuie să înțelegeți ceva foarte bine domnilor președinți: Parlamentul nu este al vostru, nici al majorității parlamentare, nici al opoziției, ci al oamenilor. Nu este admisbil să transformați Casa Poporului într-un penitenciar în care toți vizitatorii sunt tratați ca niște potențiale pericole. Iar USR nu va asista indiferent la abuzurile voastre. Este dreptul cetățenilor de a vedea unde se duc banii lor și de a vizita propriul lor parlament,” a scris senatorul Vlad Alexandrescu, liderul senatorilor USR, pe Facebook.

Amintim că, după protestul din Parlament din timpul discursului susținut de premierul Viorica Dăncilă, conducerea parlamentului a solicitat de la Secretariatele Generale ale celor două foruri, precum și de la comisiile juridice, să vină cu propuneri de regulament privind accesul în parlament, regulament care ar putea viza și restricționarea accesului pentru presă.

Având în vedere că sesiunea parlamentară ordinară se încheie la finalul acestei săptămâni – cel mai probabil va fi convocată o sesiune extraordinară – propunerile ar putea fi discutate și aprobate în toamnă, odată cu noua sesiune.

HotNews