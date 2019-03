Lista persoanelor și firmelor din întreaga țară care participă la protestul “15 minute”

Protestul inedit este initiativa omului de afaceri sucevean Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.

Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului. Evenimentele sunt promovate sub hastagul #sieu.

Cine a anuntat ca se va alatura protestului:

– Un politist isi indeamna colegii sa se alature celor care isi vor inrerupe activitatea pe Facebook. “ATENTIE! Fiecare politist beneficiaza, in timpul programului de lucru, de 20 de minute pauza de masa. Ce-ar fi ca toti politistii din aceasta tara sa-si ia pauza de masa vineri, 15 martie, fix la ora 15.00? Nimic ilegal. Doar ca astfel ne vom putea manifesta si noi, angajatii Ministerului Afacerilor Interne, nemultumirea generalizata, astfel vom putea fi #alaturi de un roman cu initiativa”, a transmis Bogdan Banica pe Facebook.

– Restaurantul Casa Terra din Fagaras, dar si magazinele Infinity GSM, tot de aici, se vor inchide vineri pentru 15 minute.

– TEDxBucharest ii invita pe cei care se alatura protestului ca in cele 15 minute sa discute modalitati de a ne schimba comunitatea, de a schimba idei care pot crea un impact pozitivi asupra societatii, in cadrul unei eveniment numit ” 15 minutes about change”.

– Televiziunile Music Channel si H!T Music se alatura celorlalti, dar pentru CNA nu ii lasa sa isi intrerupa emisia, vor difuza doar clipuri in care sunt prezentate autostrazi din alte tari si nu vor difuza publicitate, arata 1music.ro.

– Si-au mai anuntat intentia de a protesta CAR Flexicredit si Bitcoin Romania.ro.

– Raluca Feher, unul dintre publicitarii romani de marca, face apel la colegii din publicitate sa nu lucreze cu PSD, ALDE, Pro Romania, PRU si PRM.

– Initiativa Prelungirea Ghencea propune celor care doresc sa se adune pe 15 martie in fata magazinului Lidl de langa Ansamblul Primavara (Prel. Ghencea 98, sector 6) si sa protesteze 15 minute.

– Saloanele de masaj erotic Attraction Club Massage se alatura protestului.

– Scoala de Soferi TEO anunta ca suspenda activitatea tuturor sediilor.

– Si J’ai Bistrot Bucuresti va fi inchis. “Pe 15 martie la ora 15 ne oprim si noi din tot pentru 15 minute. Protestam pentru orice ar fi trebuit sa fie deja normal dupa 30 de ani. Infrastructura, educatie, sanatate, justitie etc. Prostestam impotriva coruptiei, impredictibilitatii legislative, nepotismului, birocratiei, fiscalitatii haotice, impotriva jafului banilor publici… Protestam impotriva dezvoltarii economice uriase care a facut absolut neincapatoare drumurile publice si reteaua de autostrazi a tarii”, se arata pe pagina lor de Facebook.

– Conducerea Have a cigar a anuntat ca pe 15 martie la ora 15:00 barul lor este inchis, dar in semn de protest vor deschide pub-ul cu o ora mai tarziu, adica la ora 18:00.

– Uniunea Studentilor din Romania (USR) si Forumul Tinerilor din Romania se alatura initiativei #sieu si “invita pe aceasta cale toti elevii, studentii si tinerii din Romania, sa ia o pauza de la activitatile curente si sa fie solidari in ceea ce isi propune sa fie cea mai mare miscare civica din tara noastra din ultimele doua decenii: ‘Romania vrea autostrazi!'”. Acestia au de gand sa faca in Piata Universitatii o autostrada umana.

– Lista protestarilor se mareste cu: Cofetaria Alice; producatorii vinului Zaz; patiseria Pain Plaisir si Gri Com, firma care ofera servicii vulcanizare si spalatorie autoturisme si camioane, vanzari anvelope.

– Primarul PNL al comunei Balesti, Madalin Ungureanu, continua lista edililor care vor protesta.

– Provocarea a fost acceptata si de primarul PNL al comunei Rosia de Amaradia. “E o actiune binevenita. Trebuie sustinuta. Ca nu are Rosia de Amaradia un drum de o astfel de anvergura, nu-i bai, dar sunt de acord cu demersurile facute de colegii mei primari. Ma alatur si eu. Accept provocarea!”, a declarat Liviu Cotojman.

– Marcel Romanescu, primarul PNL al orasului Targu-Jiu, a scris pe Facebook ca si el va opri activitatea primariei sale. “Ma alatur demersului initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi. Lipsa infrastructurii rutiere este o problema a intregii tari si, daca o astfel de forma de protest ar putea determina factorii de decizie sa ia masuri, atunci nu voi sta deoparte. Sunt convins ca multi cetateni ai municipiului Targu Jiu mi se vor alatura si, in data de 15 martie, la ora 15:00, impreuna vom atrage atentia Guvernului ca Romania are nevoie de autostrazi, iar Gorjul are nevoie de un drum expres”, a scris Marcel Romanescu pe Facebook.

– Creste lista primarilor care se alatura protestului. “Orasul Turceni sustine protestul ’15 minute de greva. Romania vrea autostrazi!’ Si Gorjul are nevoie de autostrazi sau cel putin de un drum expres!”, a scris pe Facebook primarul PSD al orasului Turceni, Cristina Cilibiu.

– Aceasta l-a provocat Ion Ciocea, primar independent al comunei Bustuchin, sa se alature protestului nostru, iar acesta a raspuns afirmativ. “Imbratisez cu drag astfel de demersuri si la randul meu sugerez tuturor cetatenilor sa sustina ideea si impreuna sa dam un avertisment #Guvernului. Chiar daca la acest moment mi-am conturat statutul de independent, somez public toti parlamentarii de Gorj sa dea dovada de #interes nu de #dezinteres! Au fost alesi sa foloseasca timpul, nu sa treaca prin timp!!15 Martie, ora 15, 15 minute! Sincer cred ca daca un parlament ar muncii doar 15 minute pe zi pentru natiune, #Romania ar cunoaste progresul. #punetimanapemunca”, anuntat Ion Ciocea pe Facebook.

– Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca si el va intrerupe activitatea la primarie pentru 15 minute. “Eu voi fi primul dintre cei care vor opri activitatea pentru ca trebuie sa atragem atentia asupra necesitatii construirii de autostrazi. Asa cum spuneam, nu numai Autostrada A8 este importanta, Autostrada Moldova, ci toata tara are nevoie de retea de autostrazi, pentru ca avem nevoie sa ne dezvoltam in primul rand. Ecoul nu cred ca va fi de o rezonanta mare pentru ca despre aceasta necesitate se vorbeste de prea multa vreme. Probabil, s-a erodat in mintea celor care trebuie sa decida acest subiect, dar, cel putin, vom reusi sa atragem atentia Comisiei Europene ca a devenit o problema nationala lipsa autostrazilor si ca ar trebui sa abordam urmatoarea etapa de finantare europeana intr-un mod mult mai responsabil”, a spus MIhai Chirica.

– Si cei de la ONG-ul Funky Citizens se alatura demersului si vor intrerupe activitatea pe 15 martie.

– Si firma Laitek Medical Software a transmis ca se alatura protestului. “Asa ca, ardeleneste, vom iesi in fata sediului companiei pentru 15 minute, pe data de 15 Martie la ora 15:00 si vom cere si noi, in liniste, un pic de normalitate rutiera: autostrazi. Pentru ca… suntem in 2020, mintenas, iar tara se sufoca”, a transmis managerul companiei. Exemplul este urmat si de magazinele protectstore.ro si Ulei presat la rece. Si The Gerald’s Hotel va fi inchis 15 minute.

– Dupa primarul social democrat, iata ca si unul de la ALDE se alatura protestului. Astfel, primarul ALDE al orasului Rovinari, judetul Gorj, Robert Filip, a anuntat ca va opri activitatea pe 15 martie.

– Si JYSK Romania se alatura campaniei care sprijina constructia de autostrazi. Astfel, pe 15 martie, de la ora 15.00, timp de 15 minute, cei peste 800 de angajati din cele 73 de magazine din tara, departamentul de Customer Service si sediul central din Bucuresti vor protesta. “Existenta autostrazilor care sa lege orase cheie ale tarii, precum si tara noastra de restul Europei, este o chestiune din ce in ce mai stringenta. Pentru un retailer, autostrazile inseamna un timp de livrare mai scurt, costuri de transport mai mici, un impact mai mic asupra mediului si drumuri facute in siguranta. Atunci cand toate regiunile tarii vor fi conectate prin autostrazi, clientii nostri isi vor primi produsele mai repede, cu un cost de livrare mai mic. Credem ca fiecare persoana care locuieste in Romania este afectata, intr-un fel sau altul, de faptul ca nu avem autostrazi, fie ca pleaca in vacanta cu masina si petrece pe drum mult mai multe ore decat este necesar, fie ca asteapta un colet care trebuie livrat din alt capat al tarii sau pur si simplu plateste mai mult pe un produs, pentru ca pretul de la raft reflecta si pretul transportului”, a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.

– HOSPICE Casa Sperantei este primul ONG care se alatura demersului lui Mandachi. “Copiii si adultii ingrijiti de HOSPICE au nevoie 24/24 de personalul medical, de aceea medicii, asistentii, psihologii si terapeutii nostri raman alaturi de pacienti. Dar, hey, echipa de Fundraising si Comunicare de la HOSPICE Casa Sperantei poate lua o pauza de imbratisari optimiste. Asa ca Fundraisingul si Comunicarea de la HOSPICE isi opresc activitatea timp de un sfert de ora, pe 15 martie, de la ora 15:00. Pacientii nostri din cele doua spitale – din Brasov si din Bucuresti – strabat uneori jumatate de tara, pentru ca vin din judete in care nici nu exista ingrijirea paliativa. Iar la HOSPICE intelegem cel mai bine cat e de importanta fiecare clipa pentru cineva care infrunta un diagostic greu. Asadar, pe 15 martie, ne oprim pentru timpul pacientilor nostri”, au transmis reprezentantii HOSPICE pe Academia de Optimism.

– Primarul Brasovului a transmis ca si el se alatura manifestatiei. “Ne solidarizam cu acest protest, deoarece lipsa infrastructurii a adus multe deservicii Brasovului, care a pierdut investitii majore din cauza absentei autostrazii Brasov – Comarnic sau Brasov – Sibiu”, a declarat primarul George Scripcaru, potrivit Biz Brasov.

– Fotograful Catalin Urdoi va face acelasi lucru, provocand si alti colegi sa ii urmeze exemplul. “Provoc toti prietenii fotografi si videografi, ca in semn de revolta fata de lipsa autostrazilor in Romania, sa ne alaturam protestului initiat de Stefan Mandachi, astfel vineri 15 martie, ora 15, timp de 15 minute, sa suspendam orice activitate fotografica si/sau videografica! Societatea civila este azi mai treaza ca oricand”, a scris el, luni dimineata, pe Facebook.

– Si magazinul Cazane Centrale va protesta, cerand autostrada pentru a putea livra oriunde in 24 de ore, dar si tot mai multi antreprenori mici din tot mai multe judete. Este si cazul lui Cosmin Alexandru Buzaianu, om de afaceri din Vrancea, care a transmis ca pe 15 martie va opri fabrica si va inchide magazinul, unde are aproximativ 150 de angajati. Tanarul i-a provocat la randul lui pe alti doi antreprenori, Ionut Sandulache si Braicau Mihai, care au transmis ca ii vor urma exemplul si isi vor pune pe pauza afacerile pentru 15 minute.

– Comunitatea Oradea Civica 2017 se alatura protestului lui Mandachi si chiar propun blocarea Romaniei pe 15 martie.

– Timp de 15 minute se vor opri si site-urile 42km.ro si Galantom.ro.

– Si fabrica Marelbo, care are 700 de angajati, isi intrerupe activitatea pentru 15 minute in semn de protest pentru infrastructura din Romania.

– Asociatia Transportatorilor de Marfuri “Bucovina”, din care fac parte cateva sute de firme de transport din judetul Suceava, a transmis, vineri, ca va opri camioanele si va participa la protestul de pe 15 martie.

– Si firma de comunicare Arhipelago din Iasi se alatura protestului. La fel se va intampla si cu Barrier SRL si Electric Plus SRL, din Bacau.

– Primarul PSD al comunei Savinesti din judetul Neamt a transmis ca va intrerupe activitatea institutiei pe data de 15 martie. In cele 15 minute, va porni sirenele din comuna, chiar daca va fi amendat.

– Magazinul online Kalapod va protesta si lanseaza provocarea de a se alatura “grevei” si celor de la epantofi.ro si elefant.ro.

– Nu stau deoparte nici cei de la magazinul online de IT One It; magazinul online de instrumente muzicale Fly Music; pub-ul Energiea; compania AGC Grup, care ofera servicii de contabilitate si consultanta; GERAICO, firma de distributie de bauturi alcoolice sau Balcan Express Curier SRL, care isi va suspenda activitatea de la birou, iar curierii firmei vor trage pe dreapta cu avariile pornite.

– Outlet-ul Big Brands Outlet a transmis ca va opri activitatea in toate punctele de lucru in cele 15 minute.

– Nici agentia de marketing Brandion nu va lucra un sfert de ora pe 15 martie.

– “In Psihoselect vedem lucrurile dintr-o perspectiva mai larga. O tara se dezvolta prin oamenii ei, prin proiectele si prin infrastructura dezvoltata. Ne ajuta in dezvoltarea economica, dar si sa comunicam mai usor si sa fim in siguranta. Alegem sa sustinem campania initiata de Stefan Mandachi, iar in 15 martie, ora 15, pentru 15 minute, transmitem un mesaj clar: ROMANIA VREA AUTOSTRAZI!!!!”, este mesajul unei alte firme care se alatura protestului.

– “Noi si-asa nu muncim prea mult. Ce-s 15 minute in plus sau in minus?”, au transmis cei de la Iron Hostel & Accommodation.

– Compania Lugera & Makler Romania nu va sta deoparte si isi va suspenda activitatea timp de 15 minute pe 15 martie. Angajatii companiei au realizat un clip pentru promovarea protestului in care striga toti ca vor autostrada de la Suceava la Bucuresti.

– Si case de moda care creeaza rochii de mireasa (Privilege – Rochii de mireasa & Accesorii de nunta) sau firme de entertainment (Obscuria Room Escape Brasov) vor participa la protest. “Stefan Mandachi, we see you and we join you!. In 15 martie, ora 15, pentru 15 minute ne vom opri din ceea ce facem, in semn de protest. Si pentru ca la noi e cu rezervari, blocam intervalul 14:30-15:30. Daca nu acum, atunci cand? Daca nu noi, atunci cine?”, a fost indemnul acestora.

– Si Colegiul Pacientilor are un mesaj inedit: “Ne alaturam si noi protestului, sperand ca autostrazile viitorului sa treca cat mai curand pe langa modernele spitale regionale promise de politicieni”.

– Firmele DGH Log & Sped si Eat&Go Sf Laza, din Iasi, au anuntat ca sustin protestul si se alatura acestei manifestatii.

– Si echipa de fotbal Poli Iasi participa. “Daca e pentru autostrada, o facem si noi. Si eu, si clubul Poli Iasi. Intrerupem antrenamentul pentru 15 minute. Numai sa nu avem meci. Daca vom avea antrenament, ne oprim 15 minute si nu facem nimic. Avem nevoie de autostrada. Cred ca e o metoda buna prin care se atrage atentia autoritatilor ca este nevoie de mai multa implicare in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii, mai ales in zona de nord a tarii”, a spus Flavius Stoican.

– Fotbalistul Andrei Cristea va face acelasi lucru: “Sunt bacauan, sunt moldovean si imi doresc o autostrada care sa lege Moldova de Targu Mures. Accept si eu aceasta provocare. Acum sa vedem ce vom face atunci, pe 15 martie. Daca vom fi la antrenament, voi sta 15 minute in vestiar, in semn de protest”.

– “Atat eu, cat si intreg colectivul CSM Bucovina Radauti, ne vom opri din drum si pentru 15 minute autocarul echipei va stationa cu avariile in functiune”, a anuntat si Dorin Goian.

– Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a anuntat ca sustine demersul si, personal, va opri activitatea pentru 15 minute, pe 15 martie, la ora 15:00, asa cum propune protestul.

– Companiile iesene Electra si Exonia au anuntat ca si ele vor intrerupe lucrul pe 15 martie, timp de 15 minute. “Suntem dispusi si la alte forme de protest. O greva fiscala nu cred ca e departe”, a spus proprietarul grupului de firme Electra din Iasi, Marian Berdan.

– Societatile Neptun SA si Soceram SA din Campina au anuntat ca, pe 15 martie, la ora 15:00, isi vor suspenda si ele activitatea vreme de 15 minute.

– Mandachi i-a provocat pe Ion Tiriac, Gigi Becali si Viorel Catarama sa se alature protestului sau. Singurul care a raspuns, pana acum, este Viorel Catarama, care, la randul sau, a lansat provocari catre alti oameni de afaceri. Acesta a transmis ca 1.000 de angajati de-ai sai isi vor suspenda activitatea, iar el va fi prezent la Suceava pe 15 martie.

