Guvernul a adoptat rectificarea bugetara in varianta propusa initial de Ministerul de Finante

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, anunță că Executivul din care face parte a adoptat rectificarea bugetară. El a precizat că este o rectificare pozitivă. Aceasta a fost adoptată în varianta propusă inițial de Finanțe.

“Deficitul nu este în pericol. Asigură plata în întregime a salariilor, pensiilor și sumele necesare proiectelor de investiții aflate în derulare și cele care vor începe până la final de an și care vor necesita și plăți aferente”, a spus Teodorovici.

Potrivit acestuia, pentru comunitățile publice locale se alocă sume importante.

“Suntem convinși că aceste sume se vor regăsi în acele măsuri pentru creșterea calității vieții românilor care trăiesc în comunitățile locale. 2,9 miliarde lei, pentru această primă rectificare, este o sumă destinată echilibrării bugetelor locale”, menționează ministrul Finanțelor.

Declarații Teodorovici:

1 miliard de lei este propunerea ministerului de Finanțe, a Guvernului, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, la care se adaugă încă 700 milioane lei, sume care sunt practic un disponibil la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale.

Antreprenorii au al dispoziție programul Start-up Nation unde s-a făcut o propunere de alocare de aproximativ 100 milioane lei credite de angajament pentru a se putea semna contracte noi de ministerul de resort.

Se finalizează procesul de restituire a taxei auto pentru care am alocat 135 milioane lei (la rectificare n.r.). Suma totală restituită în perioada 2017-2019 este de 6,1 miliarde lei, inclusiv dobânzile aferente.

500 milioane lei se alocă pentru a remedia sau atenua efectele calamităților naturale din acest an, care au dat peste cap viața oamenilor din comunitățile locale. Este o măsură socială, dar și o investiție, practic, pentru a reduce decalajele existente la nivelul comunităților locale.

Se are în vedere anularea sumelor blocate la început de an, acele 10% din buget, reținute conform legii 500/2002, sume care nu au putut fi angajate de instituții în primul semestru din acest an. La cea de-a doua rectificare bugetară se va analiza și gradul de contractare a acesto angajamente și, desigur, plățile aferente.

Pentru proiectele multianuale, adică proiectele din fonduri europene și cheltuilei de investiții, diminuările propuse ca urmare a gradului scăzut a execuției nu se aplică și creditelor de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare pe acele proiecte. Dacă recuperează, la a doua rectificare se fac și plățile, așa cum au fost estimate la începutul acestui an.

Măsura (de introducere a taxei pe zahăr, care nu a mai intrat în Guvern n.r.) a fost propusă nu de Ministerul Finanțelor, dar fiind o propunere fiscală, logic că o prindem în Codul Fiscal. Dincolo de acest lucru, va fi o discuție pe această propunere la minsiterul de resort, cel al Sănătății. Va avea discuțiile respective. Când discuția cu mediul economic se va definitiva, va fi prinsă într-un act normativ.

Celelalte măsuri care erau prinse în această Ordonanță sunt în discuțile la nivleul adminsitrației. Vor fi subiect al discuției în Coaliție și atunci se va lua o decizie. Cele care vor rămâne vor face subiectul unui act normativ fie la final de august, fie în luna septembrie.