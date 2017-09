Fostul ministru Gabriel Sandu ii denunta la DNA pe Basescu, Boc si Udrea. Fostii ambasadori americani Taubman si Gitenstein, acuzati de trafic de influenta

Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu a depus miercuri un denunt la DNA in care acuza compania Microsoft si pe fostul presedinte Traian Basescu de constituire de grup infrational organizat. Denuntul, care a fost publicat de site-urile stiripesurse.ro si corectnews.com, ii mai acuza pe fostii ambasadori americani Nicholas Frank Taubman si Mark H. Gitenstein, dar si pe reprezentantul Austriei, Martin Eichtinger, de traficul de influenta si instigare la trafic de influenta.

Acest denunt a fost depus in ziua in care Gabriel Sandu a fost trimis in judecata de DNA in dosarul Microsoft III, alaturi de oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica si fostul director al Microsoft Romania, Calin Tatomir. Gabriel Sandu, ministru al Comunicatiilor la acea vreme, este acuzat in acest dosar de procurorii anticoruptie ca ar fi favorizat firma celor doi oameni de afaceri sa incheie un contract software fara licitatie publica. Prejudiciul in acest dosar este estimat de procurorii anticoruptie la peste 51 de milioane de euro.

De notat ca in prezent Gabriel Sandu se afla in puscarie, dupa ce a fost condamnat in octombrie 2016 la trei ani de inchisoare cu executare in alt dosar Microsoft, alaturi de Gheorghe Stefan (6 ani de inchisoare), Dumitru Nicolae “Niro” si Dorin Cocos (cate 2 ani si 4 luni de inchisoare).

Traian Basescu este acuzat de Gabriel Sandu de constituirea unui grup infractional organizat, traficul de influenta, instigare la trafic de infuenta, luarea de mita si spalare de bani.

Gabriel Sandu ii acuza pe Emil Boc si Elena Udrea de traficul de influenta si instigare la trafic de influenta.

In acest denunt de 25 de pagini apar nume “grele” ale scenei publice romanesti, precum Dorin Cocos, Sebastian Ghita, Elena Udrea sau Mihai Tanasescu. La un moment dat este pomenit si fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea.

“Mentionez ca si subsemnatul am fost santajat sa platesc ilegal cei 57.000.000 $ de catre Claudiu Florica si Dorin Cocos in mod direct, si indirect de catre Traian Basescu, (‘Taticutul’), Elena Udrea, Emil Boc, Calin Tatomir, Florin Pletea, Sorin Eftene, Gheorghe Gherghina, W. Horak, Dragos Nicolaescu, Diana Comanici, avocat Doru Bostina, Razvan Radu, Serban Tanasescu, dar mai ales de ambasadorii Nicholas Taubman, Mark Gittenstein, Martin Eichtinger, care m-au fortat sa platesc aceste sume furate de Microsoft cu complicitatea FSC (Fujitsu Siemens Computers GMBH) si gruparea Florica”, scrie Gabriel Sandu, in acest denunt.

Acesta acuza la un moment dat o “interventie brutala” a fostului ministru de Finante al lui Adrian Nastase, Mihai Tanasescu, in calitate de reprezentant al FMI, la Emil Boc, care “i-a determinat pe domnii Gh.Gherghina si Cezar Armeanu sa plateasca 31.000.000 $”.

“Subliniez ca ambasadorii Nicolas Taubman, Mark Gittenstein, Martin Eichtinger, m-au amenintat ca voi suporta consecinte serioase daca nu voi plati hotararile de guvern”, acuza acesta.

Gabriel Sandu sustine ca, la presiunile facute de Microsoft, Claudiu Florica, Dorin Cocos si Elena Udrea, a fost determinat sa demisioneze de catre prim ministrul Emil Boc, “la ordinul presedintelui Traian Basescu”.

Iata mai jos un fragment din acest denunt:

“Nu am stiut cine a castigat e-Romania 1. Dupa castigarea licitatiei e-Romania 1, la inceputul anului 2009, am fost sunat de domnul Sebastian Ghita, cu care m-am intalnit si care mi-a spus urmatoarele:

1. trebuie sa tin cont de Dorin Cocos, care are interese cu Elena Udrea, care la randul ei are o influenta uriasa asupra lui Traian Basescu. De altfel, se pare ca, la acel moment, Dorin Cocos ma ‘parase’ deja presedintelui Basescu ca ‘cu Sandu nu se poate lucra’.

2. Ministerul meu are un proiect e-Romania, iar el, Sebastian Ghita, este cel care l-a castigat dar este de acord ca o parte din proiect sa fie preluat de Dorin Cocos, la insistentele domnului Dinu Pescariu. In acest sens, mi-a solicitat ca, in zilele urmatoare, sa il primesc pe grecul care, impreuna cu Claudiu Florica, era sef de consortiu, sugerandu-mi sa accept conditiile puse de Cocos – Pescariu – Florica, intrucat acestia au acordul lui Traian Basescu si ‘viza’ lui Florian Coldea, motiv pentru care nu avea rost sa ‘imi bat cuie in talpa”.

HotNews