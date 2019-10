Deputatii au adoptat proiectul pentru organizarea examenului de rezidentiat

Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca numarul de locuri de rezidentiat este cel putin egal cu numarul de absolventi de Medicina si Farmacie. Prin adoptarea proiectului, organizarea examenului de rezidentiat este posibila pe 8 decembrie.

Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, in unanimitate, cu 225 de voturi “pentru”, proiectul prevede ca cifra de scolarizare pentru rezidentiat pentru anul 2019 se aproba prin hotarare a Guvernului si trebuie sa fie cel putin egala cu numarul de absolventi ai facultatilor de Medicina si Farmacie.

In cazul in care numarul celor care pomoveaza examenul de rezidentiat este mai mare decat cifra de scolarizare anuntata initial, numarul de locuri de rezidentiat se suplimenteaza.

In textul depus initial la Senat, reiesea ca orice medic specialist care efectua un stagiu de practica de 6 luni in cabinetele de medicina de familie, puteau deveni specialist fara sa sustina examenul de rezidentiat. Specializarea medicina de familie se obtine dupa efectuarea a patru ani de practica, dintre care cel putin doi in cabinetul medicului de familie.

In legea in vigoare, cifra de scolarizare a rezidentilor se aproba anual prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Educatiei, cercetarii si inovarii.

Comisia a respins amendamentul social-democratului Liviu Pop care prevede ca “Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in rezidentiatul pe locuri si posturi, prin concurs national, in a treia duminica a lunii noiembrie, iar admiterea in rezidentiatul in medicina de familie, prin test de selectie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale. Pentru anul 2019, concursul national pentru admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi se organizeaza in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii”

Astfel, potrivit amendamentului comisiei, Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi, prin concurs national, cu tematica si blibliografie unice, in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sanatatii.

Proiectul de lege permite astfel organizarea examenului de rezidentiat pe data de 8 decembrie.

Printr-un amendament asumat de toata comisia, se ofera o facilitate medicilor care au dat examenul de rezidentiat si care nu si-au luat examenul de specializare, din diferite motive obiective. Acestia se pot angaja in unitatile sanitare cu deficit de personal.

“Medicii rezidenti care au finalizat pregatirea in rezidentiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi angajati cu contract individual in unitatile sanitare publice, pe o perioada determinata de un an si cu posibilitatea de prelungire anuala pana la trei ani. Incadrarea se va face pe functia de medic, cu salarizarea corespunzatoare de medic rezident in ultimul an, in functie de specialitate”, se mai arata in proiectul de lege.

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului apartine mai multor senatori si deputati, PSD, PNL, PMP, si UDMR si a fost adoptata in unanimitate.

In mod normal, examenul de rezidentiat trebuia sa se desfasoare mai devreme, insa ordinul comun al ministrului Educatiei si al ministrului Sanatatii nu a putut fi semnat, din cauza faptului ca nu exista un ministru la Educatie.

Proiectul urmeaza sa fie trimis presedintelui Romaniei spre promulgare.

ziare.com