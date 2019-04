Dancila, Dragnea si Tariceanu au discutat despre o posibila restructurare guvernamentala 

Desi avea pe agenda oficiala participarea la un eveniment privind fondurile europene, Viorica Dancila s-a oprit mai intai la Parlament, pentru a vorbi cu seful PSD, Liviu Dragnea, despre o posibila restructurare a Guvernului.

Discutia dintre cei trei s-a incheiat in jurul orei 19:40, iar surse politice spun ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila vor astepta mai intai decizia presedintelui Iohannis in privinta decretelor de revocare/numire a noilor ministri. In cazul in care presedintele va refuza sau tergiversa, restructurarea Guvernului este solutia.

“Premierul a plecat sa se intalneasca, la Parlament, cu Liviu Dragnea”, au precizat pentru Mediafax surse politice.

Potrivit Digi, la intalnire a participat si Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE.

Premierul Viorica Dancila avea programata, incepand cu ora 17.30, participarea la evenimentul de lansare a doua apeluri de proiecte cu impact social major, finantate din fonduri europene, impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai.

Dancila si Dragnea discuta despre situatia remanierii guvernamentale, dar si despre o posibila restructurare.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a primit propunerile de revocare si de numire a noilor ministri si ca prima impresie este aceea ca remanierea guvernamentala se realizeaza ca lucrurile sa mearga mai prost, adaugand ca ii va transmite premierului un raspuns la inceputul acestei saptamani.