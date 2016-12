Dacian Cioloş: Mă deranjează minciuna, nu critica. Îmi cer scuze dacă vreun telespectator s-a simţit ofensat

Premierul Dacian Cioloş a explicat, marţi seară, declaraţia pe care a făcut-o la adresa unei televiziuni, în timpul dezbaterii organizate de Grupul pentru Dialog Social, potrivit căreia “trebuie să te coborî în mocirlă pentru a-ți face treaba”.

Dacian Cioloş a explicat, marţi seară, că declaraţiile legate de prezenţa sa la Antena 3 se refereau la “minciunile” lansate de acest post de televiziune la adresa lui şi a Guvernului pe care în conduce, şi nu la telespectatori, pe care îi respectă.

“Nu a fost referirea mea la telespectatori (n.r. – telespectatorii Antena 3), faţă de care am un mare respect. Respect cetăţenii şi pe toţi care se uită la Antena 3. Trebuie să recunoaştem că au fost mai multe situaţii în care s-au spus neadevăruri legate de mine, ca premier, legate de Guvern, minciuni, pe care nu am putut să le corectăm. Mă deranjează minciuna, nu critica, pe care o accept. Accept criticile cu argumente şi accept diferenţa de păreri. Din critica constructivă învăţăm cu toţii, inclusiv eu. Aici nu este vorba de critică, ci de informaţii neadevărate, care aruncă o umbră de îndoială asupra celor care încearcă să îşi facă treaba”, a declarat premierul Dacian Cioloş, la Antena 3.

“Afirmația a fost făcută în contextul unei întrebări a domnului Liiceanu, care m-a întrebat de ce mă duc la o televiziune care proferează minciuni și unde-i vorba de o mocirlă. Nu eu am inițiat această discuție”, a completat Cioloş.

Oficialul a dat exemplu de mai multe ştiri difuzate de Antena 3, care ar fi “minciuni vizavi de ceea ce noi am făcut”. “Uitaţi, “cutremur de la Cioloş, noi tăieri de salarii”. Când am tăiat salarii? “Cioloş vinde Portul Constanţa”. Când am vândut vreo bucată din port? “Cioloş taie din banii veteranilor”. Nu numai că nu am tăiat, dar am corectat. “Site-ul platformei lui Cioloş, găzduit de Soros” “, a precizat premierul.

Cioloş a adăugat că dacă vreun telespectator al Antena 3 s-a simtit ofensat de declaraţiile sale, îşi va cere scuze. “Îmi cer scuze faţă de el (n.r. – telespectator Antena 3), pentru că nu viza niciun telespectator Antena 3 ceea ce am spus la Grupul pentru Dialog Social”, a adăugat Cioloş.

Premierul a mai spus că, în calitate de agronom, are “tot respectul pentru mocirlă, ca materie organică”. “Eu am chiar și pentru mocirlă, ca agronom, tot respectul, pentru că e materie organică și de acolo creștem, din asta creștem. Dacă e să o luăm așa, și eu am lucrat în mocirlă și nu-am nicio jenă să o spun. Nu am folosit peiorativ acest termen”, a mai spus şeful Guvernului.

Premierul Dacian Cioloş a declarat, marţi, că a acceptat să participe la o emisiune, la Antena 3, pentru a-i informa şi pe telespectatorii acestui post, care altfel nu ar avea acces la punctul său de vedere, făcând o paralelă cu meseria sa de agronom, în care uneori trebuie să “cobori în mocirlă” pentru a-ţi face treaba corect.

“Mă duc în primul rând din respect pentru oamenii care, dintr-un motiv sau altul, pe care nu vreau să îl comentez şi nici nu am toate elementele să judec, se uită la acel post şi se uită mai ales la acel post sau se uită aproape exclusiv la acest post şi care nu primesc alt gen de informaţie în ce-l priveşte pe domnul ministru sau pe celălalt ministru sau pe mine, decât informaţiile pe care le dau oamenii care se repetă la acest post”, a spus Cioloş.

Prim-ministrul a susţinut că mulţi dintre telespectatorii Antenei 3 nu au acces la punctul său de vedere. “Cred că acei oameni au dreptul să audă şi punctul meu de vedere, chiar dacă e mai rar exprimat, punct de vedere pe care, dacă îl exprim pe alte canale, nu ajunge la ei sau ajunge foarte puţin”, a afirmat el.

Dacian Cioloş a făcut şi o paralelă cu meseria sa de agronom, spunând că uneori trebuie să “cobori în mocirlă”, dar trebuie să îţi iei şi măsuri de precauţie.

“Eu sunt agronom la bază şi am învăţat că sunt anumite plante care cresc în mocirlă şi că nu poţi să îţi faci meseria corect dacă nu ai curajul să şi cobori câteodată în mocirlă. Sigur, îţi iei cizme de cauciuc, ca să nu te murdăreşti complet sau faci un duş după aceea”, a spus Cioloş.

