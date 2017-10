Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a respins cererea DNA de urmarire penala a Rovanei Plumb in dosarul Belina

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat luni impotriva inceperii urmaririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in dosarul Belina, anunta Agerpres. Rovana Plumb a fost prezenta alaturi de avocatul sau in sedinta Comisiei Juridice. La iesirea de la Comisia Juridica, Rovana Plumb a afirmat ca “Am parcurs dosarul, nu exista niciun argument care sa stea la baza unei astfel de acuzatii.”

Avizul Comisiei juridice urmeaza sa fie transmis plenului Camerei Deputatilor care se va pronunta marti, prin vot secret, asupra cererii de urmarire penala a lui Plumb.

Pe 22 septembrie, DNA a anuntat ca vicepremierul Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru abuz in serviciu pentru fapte comise in perioada in care era sercretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale. Potrivit procurorilor DNA, in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.

DNA a cerut si sesizarea Camerei Deputatilor pentru avizarea urmaririi penale a Rovanei Plumb, fost ministru al Mediului la data faptelor, in acelasi dosar: “In acelasi dosar, in conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie – doamna Laura Codruta Kovesi a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, in vederea sesizarii Camerei Deputatilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Plumb Rovana, deputat in Parlamentul Romaniei, fost ministru al Mediului si Schimbarilor Climatice, in legatura cu savarsirea complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in exercitarea functiei ministeriale”, a aratat DNA.