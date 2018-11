Codrin Ștefănescu: Nu există 30 de parlamentari care ar vota împotriva propriului Guvern. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în istoria PSD

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat, duminică, la un post TV, că nu există un grup de parlamentari social-democrați care ar vota împotriva propriului Guvern și i-a rugat pe colegii de partid care transmit asemenea informații „să se potolească”, transmite Mediafax.

„Vreau să asigur electoratul PSD, membrii noștri, că nu există 30 de parlamentari care ar vota împotriva propriului Guvern. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în istoria partidului și nu se va întâmpla niciodată lucru ăsta. E o prostie și i-aș ruga pe cei care transmit astfel de informații pe surse, poate dintre colegii noștri, să se potolească, vom avea mâine o discuție serioasă, bărbătească, aplicată, și vom lua niște decizii, asta e foarte clar”, a declarat, duminică, la Antena 3, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu.

Întrebat dacă în CEx vor fi excluderi, acesta a răspuns: „Nu vreau să anticipez ceea ce vor vota colegii mei”.

„Eu voi cere clarificări domnului Țuțuianu legat de acele înregistrări și ce a vorbit el despre mine. Probabil și alți colegi vor cere clarificări. Numai coleg cu domnul Țuțuianu nu mă mai consider după ce am auzit că a spus despre noi toți. Poate domnul Țuțuianu are până o revelație bună sau rea, vom vedea. În orice caz, lucrurile trebuie tranșate și toți colegii mei au cerut să vorbească în ședință”, a mai declarat Ștefănescu.

De altfel, secretarul general adjunct al PSD a declarat, sâmbătă, că la ședința de luni a CExN vor fi discuții despre liderii care nu mai reprezintă „poziția unitară a PSD” după ce au trimis scrisori „de sorginte #rezist” și au spus că fac parte dintr-un partid de „maimuțe”.

Și vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), a declarat sâmbătă, la Antena 3, că la CEx trebuie să există „o discuție și o clarificare” legată de liderii care critică partidul și „mai bine ne despărțim” de cei care nu respectă votul majorității.

Pe de altă parte, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat sâmbătă că el dezaprobă „lichidarea” vocilor critice și a apreciat că Adrian Țuțuianu trebuie acceptat chiar dacă „vorbește în plus” pentru că a avut rezultate electorale bune.

