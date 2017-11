Autorul atacului de la New York este casatorit, cu doi copii şi lucra ca şofer pentru Uber

Suspectul în atacul de la New York soldat cu moartea a opt persoane şi cu rănirea altor 11, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, este căsătorit, are doi copii, lucra pentru Uber şi locuia în prezent în New Jersey, scrie The Guardian.

Saipov, care a intrat în SUA în 2010, a locuit pe rând în Ohio, Florida şi apoi în Patterson, New Jersey.

Dilfuza Iskhakova, care locuieşte în Cincinnati, Ohio, a declarat pentru The Guardian că bărbatul a stat cu ea timp de câtva luni, în urmă cu şase ani, la sosirea din Uzbekistan.

“Părea un băiat amabil, dar nu vorbea prea mult”, povesteşte Iskhakova, adăugând că tânărul doar pleca şi venea de la serviciu, el lucrând la un depozit, relateaza Digi 24.

Iskhakova a mai susţinut că, la momentul la care l-a cunoscut, Saipov depusese cererea pentru obţinerea cărţii verzi, care îi asigura drept de rezidenţă permanentă în SUA.

Dilfuza Iskhakova a precizat că familia sa a pierdut legătura cu Saipov şi că acesta s-ar fi mutat din Ohio în Florida şi apoi în zona New York şi că în prezent este căsătorit şi are doi copii.

Uber a confirmat că bărbatul trecuse de verificările pentru a putea deveni unul dintre şoferii săi şi a anunţat că i s-a blocat accesul la aplicaţie. De asemenea, compania a spus că a luat legătura cu echipa care investighează atacul de la New York, pentru a furniza toate datele necesare, declarându-se totodată oripilată de acest atac.

Atacul terorist care a avut loc în Manhattan, New York, marți seară, s-a soldat cu 8 morți și 11 răniți. Un bărbat a lovit mai multe persoane cu o dubă, ulterior fiind arestat de polițiști.

În camioneta folosită în atac, poliţiştii au găsit o armă cu aer comprimat şi una cu bile de vopsea, dar şi o scrisoare în care bărbatul susţine că acţionează în numele organizaţiei teroriste Stat Islamic.