Alegeri Prezidențiale. Românii din afara ţării pot vota de vineri pana duminica. Harta sectiilor de vot din toata lumea

Prima secție de votare din străinătate care își va deschide porțile pentru alegătorii români se află în Noua Zeelandă, în orașul Auckland. Aici e harta pe care romanii din strainatate gasesc sectiile de votare din toata lumea, pentru a o putea alege pe cea mai apropiata de ei.

Alegerile din străinătate vor avea loc timp de trei zile, de vineri până duminică. Vineri, alegătorii vor putea vota în intervalul orar 12:00-21:00, iar sâmbătă și duminică în intervalul orar 7:00-21:00, cu posibilitatea de prelungire până la ora 23:59 pentru alegătorii care se află în incinta secției de votare până la ora 21:00, a transmis Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru votul la o secție din străinătate s-au înregistrat momentan 38.944 de persoane, iar pentru votul prin corespondență au aplicat 41.003 de persoane, conform AEP.

Secția de votare din Noua Zeelandă se va deschide la ora locală 7.00, vineri (21:00, joi, ora României).

Harta tuturor secțiilor de votare din străinătate poate fi consultată aici.

Următoarele secții de votare care se vor deschide pentru alegătorii români sunt cele din Australia. Românii din Australia vor putea vota viitorul președinte în șase secții de votare, amplasate în cadrul Ambasadei României din Canberra, în Consulatul General din Sidney, în Biroul Consular din Melbourne și în orașele Adelaide, Perth și Brisbane.

Primele secții de votare care se vor deschide în Australia sunt cele din Sidney, Canberra și Melbourne (22:00, joi, ora României), urmate de cele din Adelaide (22:30, joi, ora României), Brisbane (23:00, joi, ora României) și Perth (1:00, vineri, ora României).

A treia țară în care românii din diaspora vor vota în primul tur al alegerilor prezidențiale este Japonia, unde va exista o singură secție de votare, la Ambasada României din Tokyo (00:00, vineri, ora României).

UE

Cele mai multe secții de votare pentru români au fost amplasate în Spania (143) și Italia (142).

Românii din capitala Spaniei, Madrid, vor putea vota în nouă secții amenajate pentru scrutinul prezidențial, în cadrul Ambasadei, Consulatului și Institutului Cultural Român. În restul orașelor, secțiile de vot au fost amplasate în școli, centre culturale sau hoteluri.

În Italia, cinci secții de votare au fost amplasate în Roma și Torino, trei în Milano și două în Padova, Bari, Catania și Verona. În alte 121 de orașe în care trăiesc români va fi amplasată o singură secție de votare.

În Germania, AEP a anunțat că vor fi amplasate 79 de secții de vot, dintre care câte șase în München și în Nürnberg, patru în Stuttgart, trei în Berlin și câte două în Bonn, în Ulm, în Karlsruhe și în Offenbach am Main.

Românii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord vor putea vota în 72 de secții, dintre care 18 sunt în Londra și două în Luton, Bristol, Swindon, Plymouth, Manchester, Leeds, Northampton, Birmingham, Coventry, Edinburgh și Glasgow.

În Franța vor exista 50 de secții de votare pentru români, cinci dintre acestea fiind în Paris și trei în Marsilia.

Românii din Republica Moldova vor putea vota în 37 de secții, dintre care 12 vor fi în Chișinău.

Votul în SUA și Canada

Românii din Statele Unite vor putea vota în cadrul a 38 de secții amplasate pe teritoriul țării. Trei secții vor fi amplasate în Chicago, două în New York și una în cadrul Ambasadei României de la Washington. Sectii vor fi amplasate in mai multe state, din care doua in zona San Francisco.

În Canada vor fi amplasate 11 secții de votare, dintre care două în Toronto și Montreal și una la Ambasada României din Ottawa.

De asemenea, în America de Sud vor fi amplasate secții de votare în șapte țări: Columbia, Venezuela, Peru, Brazilia, Chile, Argentina și Uruguay.

Cetățenii români pot vota în una din secțiile amplasate în străinătate indiferent dacă sunt rezidenți, domiciliați sau turiști, conform AEP.

Votul poate fi prin corespondență sau direct la una dintre secțiile de votare, unde românii pot vota dacă au asupra lor orice act de identitate valabil (buletin, pașaport sau carnet de serviciu militar).

