A murit Sebastian Papaiani

Actorul Sebastian Papaiani a murit, marti dimineata, la varsta de 80 de ani.

Artistul a murit in locuinta sa din Bucuresti. Fusese internat intr-o clinica dupa un atac vascular cerebral, dar a revenit acasa pentru recuperare.

Sebastian Papaiani a jucat in zeci de filme si piese de teatru. Printre cele mai cunoscute se numara “Brigada Diverse intra in actiune”, in care l-a interpretat pe celebrul plutonier Capsuna, “BD, la munte si la mare”, “Toate panzele sus”, “Pacala”, “Fram” sau “Nea Marin miliardar”.

Pe 13 decembrie 2002, Sebastian Papaiani a fost decorat cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler, “pentru devotamentul si harul artistic puse in slujba teatrului romanesc, cu prilejul implinirii unui veac si jumatate de existenta a Teatrului National din Bucuresti”.