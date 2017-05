“Vrem – nu vrem, Foresta se va desființa”

Seful administrației locale a admis, ieri, că, dacă nu se va întâmpla vreun miracol în următoarele opt zile, echipa locală de fotbal se va desființa. “In masura în care nu se strânge suma necesară până pe 18 mai, vrem – nu vrem, se va desființa echipa de fotbal Foresta Suceava. Am văzut multe comentarii, toată lumea vrea fotbal, toată lumea iubește Foresta, dar, și în țările civilizate, cei care iubesc fotbalul mai și plătesc. Aici se așteaptă să plătească numai Primăria. Plătim până la urmă noi, dar trebuie să avem baza de legalitate”, spune primarul Ion Lungu. S-au adunat doar 2.650 de lei din cei 300.000 necesari pentru ca Foresta să-și achite datoria la Fisc

Ion Lungu s-a declarat dezamăgit de reacția pe care au avut-o iubitorii fotbalului sucevean la inițiativa de a demara o colectă publică pentru salvarea Forestei, datoare la Fisc cu 300.000 de lei.

Seful administrației locale a admis că, dacă nu se va întâmpla vreun miracol în următoarele opt zile, echipa locală de fotbal se va desființa. “Sunt destul de întristat de ceea ce se întâmpla la fotbal. Se pare că nu a dat rezultate inițiativa mea de a face o colectă publică pentru Foresta. Ințeleg că s-au strâns puțini bani, dar, eu, ca primar, nu văd ce aș putea să fac mai mult decât atât. Vreau să sprijin fotbalul, dar trebuie să respectăm legea. In masura în care nu se strânge suma necesară până pe 18 mai, vrem – nu vrem, se va desființa echipa de fotbal Foresta Suceava. Am văzut multe comentarii, toată lumea vrea fotbal, toată lumea iubește Foresta, dar, și în țările civilizate, cei care iubesc fotbalul mai și plătesc. Aici se așteaptă să plătească numai Primăria. Plătim până la urmă noi, dar trebuie să avem baza de legalitate. M-au mai întrebat alții de ce s-a ajuns în această situație la Foresta. Nu este problema mea pentru că este un club privat, dar, daca vreți o explicație oficială, s-a ajuns aici pentru că în acest an bugetul s-a aprobat târziu. Eu am fost sâmbătă la meci, chiar a fost un meci frumos, mă gândeam ca reușim să salvăm cumva echipa, dar așa cum merg lucrurile azi se pare ca nu se poate”, a declarat primarul Ion Lungu.

In colecta publică s-au strâns doar 2.650 de lei

Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Forestei, Andrei Ciutac, în contul deschis la Piraeus Bank pentru salvarea Forestei – RO42PIRB3500772974001000, s-au strâns până marți 2.650 lei.

Primăria Municipiului Suceava a alocat în acest an echipei locale de fotbal un buget de 1.500.000 de lei. Banii nu pot fi însă accesați până ce conducerea Forestei nu face dovada că a achitat datoria de 300.000 de lei pe care o are în acest moment către Finanțe.

Câți bani a primit anul trecut echipa de fotbal de la Primărie

Anul trecut, Primăria a alocat echipei locale de fotbal un buget de 1.700.000 de lei. Concret în conturile grupării de pe Areni au ajuns 1.465.000 de lei, plus alți 250.000 de lei, pe un proiect separat, pentru organizarea meciului cu Steaua. “Noi ne calculasem bugetul foarte strict în momentul în care ne-am înhămat la această muncă, iar acea tranșă care nu a mai venit, tranșa în valoare de 235.000 de lei, ne-a dat peste cap, mai ales că plătim anual la stat aproape 600.000 de lei”, spunea în urmă cu câteva săptămâni, președintele Consiliului de Admi­nistrație al clubului Foresta.



Anunt oficial: Foresta nu se prezintă la Afumați

E oficial! Foresta Suceava nu se va prezenta la meciul pe care îl avea programat sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, pe terenul celor de la CS Afumați, în cadrul etapei a XXXIV-a a ligii secunde.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului de Administrație al clubului sucevean, Andrei Ciutac, care a înștiințat în cursul zilei de ieri Federația Română de Fotbal despre forfaitul “galben-verzilor”.

“Am ajuns la capătul puterilor. In acest moment, nu avem nicio resursă să facem deplasarea și am anunțat Federația Română de Fotbal că nu ne putem prezenta la acest meci”, a precizat Ciutac.

Conform regulamentului, echipa suceveană va pierde meciul de la Afumați cu scorul de 0-3 și va fi amendată cu 1.000 de lei, urmând ca la o eventuală nouă neprezentare să fie exclusă din campionat.

Neplătiți de la începutul acestui an, jucătorii Forestei nu s-au antrenat în această săptămână și așteaptă un miracol.

Excepând meciul cu CS Afumați, echipa suceveană ar mai avea de disputat patru jocuri până la finalul sezonului, împotriva formațiilor Sepsi Sfântu Gheorghe (acasă), Juventus București (deplasare), Olimpia Satu Mare (acasă) și Dunărea Călărași (deplasare). (Dănuț CHIDOVET)