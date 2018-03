Violatorul Oprişan a fost trimis în judecată după ce s-a îmbătat şi a furat o maşină

Vasile Ionuţ Oprişan a fost trimis în judecată pentru furt calificat, conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a ajuns în arest după ce i-a furat maşina unui humorean. Oprişan a fost condamnat în 2013 la şase ani de închisoare pentru viol după ce a abuzat sexual o tânără de 20 de ani, din Stroieşti. In timp ce era încarcerat în Penitenciarul Botoşani, individul a fost şi el violat la rândul lui de trei puşcăriaşi. Oprişan a fost eliberat condiţionat la data de 21 septembrie 2017 cu un rest de pedeapsă de 392 de zile

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Vasile Ionuţ Oprişan, de 26 de ani, din comuna Stroieşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de „furt calificat”, „conducerea unui vehicul fără permis de condu­cere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

Anchetatorii au stabilit faptul că în noaptea de 22 spre 23 februarie 2018, la ora 02.35, inculpatul Vasile Ionuţ Oprişan s-a deplasat pe jos din zona unui restaurant din zona centrală a oraşului Gura Humorului, unde consumase o cantitate nedeterminată de băuturi alcoolice, spre parcarea din spatele unui bloc de pe Bulevardul Bucovina din localitate. Aici, inculpatul a tras de mânerul portierei dreapta a autoturismului Nissan Micra, portieră care, conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video din zonă, pare că nu era încuiată. La ora 02.54, maşina condusă de inculpat a părăsit parcarea, iar la ora 03.04 este surprinsă în timp ce părăseşte oraşul Gura Humorului şi se deplasează spre municipiul Suceava. În continuare, Oprişan a condus autovehiculul pe DN 17 până la sensul giratoriu de pe raza comunei Păltinoasa, întorcându-se spre oraşul Gura Humorului, unde, pe fondul stării de ebrietate în care se afla, în condiţiile în care şoseaua era în linie dreaptă, a pătruns pe contrasens şi a ieşit de pe partea carosabilă, maşina răsturnându-se de câteva ori pe câmpul din apropiere.

Deşi în urma accidentului a suferit leziuni în zona capului, inculpatul a reuşit să iasă din autoturism şi a mers pe jos o distanţă de aproximativ 400 de metri, ajungând în jurul orei 03.40 în zona unei staţii de combustibil, unde a fost observat de martorul B.A., care a sunat la 112 solicitând prezenţa unei ambulanţe pentru a-i acorda îngrijiri medicale inculpatului, acesta spunându-i martorului că a fost bătut în cursul nopţii de nişte prieteni care apoi l-au abandonat în acel loc. Inculpatul Vasile Ionuţ Oprişan le-a declarat membrilor echipajului de poliţie care s-a deplasat la faţa locului în urma apelului de urgenţă că leziunile prezentate provin de la faptul că în cursul acelei nopţi a fost bătut de numitul L.C. şi de alte persoane necunoscute, nerecunoscând că a condus autoturismul Nissan Micra găsit abandonat şi avariat în afara părţii carosabile. Ulterior, pe parcursul procesului penal, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor.

Totodată, s-a solicitat instanţei de judecată menţinerea stării de arestare preventivă a inculpatului dispusă anterior, având în vedere că privarea de libertate a acestuia este în continuare necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, motivat de starea de pericol deosebită creată pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice prin săvârşirea infracţiunilor la regimul rutier, materializată în producerea unui accident rutier prin pătrunderea pe contrasens şi ieşirea de pe partea carosabilă, în condiţiile în care şoseaua era în linie dreaptă, doar şansa făcând ca urmările faptelor inculpatului să nu fie mult mai grave, precum şi de faptul că inculpatul este recidivist, suferind o condamnare de şase ani de închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de viol, fiind liberat condiţionat la data de 21 septembrie 2017 cu un rest de pedeapsă de 392 de zile.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Gura Humorului.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Condamnat la şase ani de închisoare după ce a violat o consăteancă

Vasile Ionuţ Oprişan a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Botoşani în toamna anului trecut, unde a ispăşit o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru viol. De atunci, el a lucrat ca gunoier la o firmă de colectare a deşeurilor.

Individul din Stroieşti a fost condamnat definitiv de către judecătorii suceveni, în luna martie 2013, la şase ani de închisoare cu executare pe pentru săvârşirea infracţiunii de viol.

La data de 3 noiembrie 2012, la ora 22.10, agenţii Secţiei nr. 9 de Poliţie Rurală Moara au fost anunţaţi de către Florentina S., de 20 ani, din comuna Stroieşti, cum că, în jurul orei 22.00, a fost victima unei infracţiuni de viol comisă de Vasile Ionuţ Oprişan, din aceeaşi localitate. In urma cercetărilor făcute de poliţişti a reieşit că în seara de 3 noiembrie 2012, în jurul orelor 21.45 – 22.00, victima se întorcea de la Hypermarketul Real, din municipiul Suceava şi se deplasa spre locuinţa părinţilor săi, pe strada Morii, din comuna Stroieşti. Când a ajuns în zona stadionului de fotbal, tânăra a fost ajunsă din urmă de un individ care i-a pus mâna la gură şi sub ameninţarea unui cuţit a dus-o cu forţa pe terenul de fotbal, unde prin violenţă a întreţinut raporturi sexuale normale şi anale cu aceasta. Victima a spus că l-a recunoscut pe autor după figură ca fiind Vasile Ionuţ Oprişan, pe care îl ştia de mai mult timp. După aproape două ore poliţiştii au reuşit să-l reţină pe Oprişan, care în urma audierilor a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu victima, însă a spus că actul a avut loc cu consimţământul tinerei. In urma examinării medico-legale a victimei s-a stabilit că aceasta prezintă leziuni specifice unei agresiuni sexuale, având nevoie pentru vindecare de 6 – 7 zile de îngrijiri medicale.

Vasile Ionuţ Oprişan este cunoscut ca o persoană cu antecedente penale, în trecut mai având câteva tentative de viol.

Chiar în luna iulie a anului 2012, Oprişan a mai violat o femeie din comuna Stroieşti. Si atunci a avut aceeaşi modalitate de a acţiona. Nefericitul eveniment a avut loc la data de 23 iulie 2012. Atunci, Ileana T., de 32 de ani, se întorcea de la serviciu, din municipiul Suceava şi se îndrepta spre casa părinţilor din Stroieşti. In apropiere de locuinţă a fost ajunsă din urmă de Vasile Ionuţ Oprişan, care i-a pus mâna la gură şi a ameninţat-o cu moartea în cazul în care nu merge cu el spre trecerea de nivel cu calea ferată. Femeia s-a speriat şi de teamă a mers cu acesta, unde după aproape 50 de metri individul a dus-o în curtea unei mori. Acolo a forţat-o să se dezbrace, după care a abuzat sexual de ea. Ca şi în ultimul caz, Oprişan şi-a recunoscut şi atunci fapta, însă a scăpat de închisoare pentru că s-a împăcat cu victima, care şi-a retras plângerea în schimbul sumei de 2.000 de lei.

Oprişan a fost violat în Penitenciarul Botoşani de trei puşcăriaşi

Trei deţinuţi din Penitenciarul Botoşani care l-au abuzat ­se­xual pe suceveanul condamnat pentru viol şi-au aflat pedepsele în vara anului 2016. Astfel, Constantin Aursulesei a fost condamnat la şapte ani de închisoare, în timp ce Albert Nicolae Porumbic şi Marin Florin Vieriu s-au ales cu câte şase ani de detenţie pentru comiterea infracţiunii de viol.

Amintim că în vara anului 2014, Oprişan, condamnat la şase ani de închisoare pentru viol şi încarcerat în Penitenciarul Botoşani, a fost abuzat sexual de alţi puşcăriaşi. Victima a trecut printr-un adevărat chin de când a ajuns după gratii. Trei colegi de celulă au aflat fapta comisă de el şi au început să îl lovească cu un băţ, pe care l-au rupt. După aceasta i-au spus să facă un duş, iar pentru că au fost refuzaţi, l-au dezbrăcat cu forţa şi l-au băgat în baie. Acolo, doi dintre puşcăriaşi l-au ţinut, iar un al treilea a întreţinut un raport sexual cu el. Oprişan a făcut plângere, iar conducerea Penitenciarului Botoşani a anunţat procurorii. Pe parcursul anchetei, suceveanul şi-a retras acuzaţiile motivând că s-a împăcat cu agresorii, însă anchetatorii au bănuiala că acest lucru a avut loc ca urmare a presiunilor făcute de cei trei violatori.

In urma anchetei, cei trei – respectiv Constantin Aursulesei, Albert Nicolae Porumbic, condamnaţi pentru furt şi Marin Florin Vieriu, aflat după gratii pentru că a comis o tâlhărie – au fost trimişi în judecată pentru viol. In rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani se arată că „din întreg probatoriul administrat reiese fără echivoc violul comis asupra părţii vătămate. Este evident faptul că cei trei au dorit de la bun început să-i facă «primirea» în penitenciar după cum se obişnuieşte în astfel de locuri şi să îi aplice o «corecţie», după ce partea vătămată fusese trimisă în judecată pentru viol”. (Dănuţ ZUZEAC)