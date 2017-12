Un traficant de droguri din grupul interlopului “Duțu” Huțuleac a amenințat cu moartea un polițist chiar în secția de poliție

Iosif Marian Grijincu, de 22 de ani, din Rădăuți, a fost arestat sâmbătă preventiv pentru ultraj. Individul a ajuns în arestul poliției sucevene după ce a amenințat cu moartea un polițist care l-a anunțat că instanța de judecată i-a prelungit controlul judiciar. „Ești un om mort”, „îți crăp capul” și „bine face lumea că vă crapă capul” au fost amenințările traficantului aduse polițistului de supraveghere. Grijincu se afla sub control judiciar după ce procurorii DIICOT i-au întocmit două dosare penale pentru trafic de droguri, în același caz în care este implicat și Alexandru “Duțu” Huțuleac, individul care l-a lovit cu o sabie în cap pe polițistul Dan Ciprian Sfichi

In după-amiaza de vineri, 8 decembrie 2017, pe la ora 11.45, la sediul Poliției municipiului Rădăuți s-a prezentat inculpatul Iosif Marian Grijincu, de 22 de ani, din localitate, persoană aflată sub control judiciar, care a fost citată de polițistul desemnat cu supravegherea sa, în vederea aducerii la cunoștință a faptului că instanța de judecată i-a prelungit controlul judiciar.

Individul a fost dus de polițist în camera de anchetă, unde au fost desfășurate activitățile procedurale de aducere la cunoștință a programului de supraveghere. În acest timp, inculpatul Iosif Marian Grijincu a adoptat un comportament agresiv față de polițist și s-a răstit la acesta, amenințându-l că „este un om mort” și că „îi crapă capul”, afirmând și „bine face lumea că vă crapă capul”.

Colegii polițistului, aflați în birourile alăturate și pe hol, auzind strigătele și amenințările venite din birou, au intrat pentru a acorda sprijin, nelăsându-l pe inculpat să părăsească incinta. Polițiștii au sesizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. Un echipaj din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale l-a preluat pe inculpat și l-a dus la parchetul local, care a emis pe numele său un mandat de aducere.

Iosif Marian Grijincu a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de „ultraj”, el fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava. Ulterior, sâmbătă, 9 decembrie 2017, el a fost prezentat Judecătoriei Rădăuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, magistrații rădăuțeni admițând propunerea procurorilor. Individul a fost reintrodus în arestul Poliției sucevene.

Iosif Marian Grijincu este inculpat în dosarul traficanților de droguri din Rădăuți în care este cercetat și Alexandru Huțuleac zis „Duțu”, interlopul ce l-a lovit cu sabia în cap pe polițistul Dan Ciprian Sfichi.

Arestat preventiv în vara lui 2016

La mijlocul lunii iulie 2016, Răzvan Percec, Alexandru Huțuleac, Andrei Iulian Lungoci, Romeo Mihăiță Roman și Iosif Marian Grijincu au fost duși în fața judecătorilor de la Tribunalul Suceava. Magistrații suceveni au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

La vremea respectivă, polițiștii și procurorii DIICOT au descins la membrii unei grupări infracționale care timp de trei ani ar fi vândut droguri pe raza județului Suceava, obținând sume importante de bani. Pe parcursul cercetărilor au fost identificați 22 de membri, au fost făcute 10 constatări în flagrant și au fost depistate terenuri și case, autoturisme de lux și conturi bancare deschise în străinătate.

Polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul BCCO Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au desfășurat pe 13 iulie 2016 19 percheziții domiciliare, 18 în județul Suceava, mai ales în zona Rădăuți și una pe raza județului Harghita, fiind puse în executare 24 de mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că un grup infracțional organizat ar fi acționat pe raza municipiului Rădăuți, pe linia traficului de substanțe interzise, cu precădere substanțe cu efect psihoactiv – etnobotanice.

Pe parcursul cercetărilor au fost reunite 13 dosare penale, fiind făcute cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuare de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii au identificat 22 de membri ai grupului infracțional organizat, aderenți sau sprijinitori ai acestuia.

Au fost făcute 10 constatări în flagrant, privind activități legate de traficul cu substanțe interzise, totalizând peste opt kilograme de astfel de substanțe. Au fost depistate bunuri imobile achiziționate sau construite de către liderii grupului infracțional organizat, reprezentând terenuri și case, 15 autoturisme de lux, precum și conturi bancare deschise în străinătate, în care aceștia ar fi trimis sume importante de bani.

Grupul infracțional organizat ar fi fost inițiat și constituit, începând cu luna martie 2013, de doi bărbați și ar fi fost coordonat de un al treilea, care ar fi primit, din Slovacia, 31 de colete cu substanțe interzise.

De asemenea, polițiștii și procurii au depistat că liderul grupării ar fi comercializat, prin intermediul altor membri, un colet de 15.226 de grame de substanțe interzise, ce conținea aproape 127.000 de pliculețe, cu suma de 25 de lei pliculețul. Membrii grupului infracțional organizat ar fi fost sprijiniți, în activitatea lor infracțională, de către partenerele de viață, soții și concubine.

În timp, în gruparea infracțională au fost racolați tineri de încredere, așa-numite „săgeți”, care să vândă substanțe interzise, prețul per pliculeț crescând de la 25 la 40 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit că numărul clienților de încredere era de peste 300.

Aflat sub control judiciar, a continuat să vândă amfetamină, cannabis și etnobotanice

La data de 7 iunie 2017, Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Iosif Marian Grijincu și Daniel Molociniuc, acuzați de trafic de droguri.

Procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul BCCO Suceava, beneficiind de suportul tehnic al Serviciului Operațiuni Speciale Suceava, începând cu luna aprilie 2017 au documentat activitățile infracționale privind procurarea de droguri de risc și mare risc, precum și de alte substanțe interzise prin sistemul informatic „dark-net”, pe care, ulterior le puneau în vânzare consumatorilor de pe raza municipiului Rădăuți, dar și din împrejurimi.

In urma cercetărilor efectuate a rezultat că suspectul Iosif Marian Grijincu a pus la punct o schemă infracțională care să-i permită derularea de activități de traficare de droguri de risc și mare risc precum și de substanțe cu efecte psihoactive destinate comercializării către diverși clienți prin intermediari de încredere, cu scopul obținerii a unor importante beneficii financiare. Pentru a nu risca să fie descoperite cantitățile cu substanțe interzise pe care le trafica în locații care să-l pună în legătură cu persoana sa și care să conducă la probarea activităților sale infracționale și să riște arestarea preventivă, întrucât este cercetat sub control judiciar în dosarul nr. 2D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritoral Suceava pentru comiterea de infracțiuni de trafic de droguri de risc și mare risc precum și de substanțe cu efecte psihoactive, suspectul Iosif Marian Grijincu, pentru a-și depozita aceste substanțe, a utilizat cutii poștale ori spații aparținând unor persoane care nu erau în cunoștință de cauză cu privire la astfel de demersuri, având acces la aceste locuri prin intermediari de încredere.

Astfel, la data de 20 aprilie 2017 au fost descoperite într-o cutie poștală a unui apartament din municipiul Rădăuți, de către o persoană întoarsă din străinătate și care dorea să ridice corespondența, un număr de 50 de pliculețe autosigilante în care se afla cantitatea totală de 8,82 grame de substanță pulverulentă care conținea amfetamină, două pungi în care se afla cantitatea totală de 17,19 grame de Cannabis, precum și 36 de pliculețe autosigilante în care se afla cantitatea totală de 4,37 fragmente vegetale.

S-a stabilit că persoana care a descoperit substanțele menționate este o rudă a suspectului Daniel Molociniuc, pe care suspectul Iosif Marian Grijincu îl folosea în activitățile de comercializare a drogurilor și celorlalte substanțe interzise.

Totodată, la data de 8 mai 2017, fiind făcute cercetări într-un alt dosar al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare, într-un fișet din magazia localului administrat de un martor, au fost descoperite 200 de plicuri din plastic, în care se afla cantitatea totală de 42,45 grame de substanță pulverulentă care conține amfetamină. Pe trei dintre cele 200 de plicuri au fost găsite trei fragmente de urme papilare aparținând suspectului Iosif Marian Grijincu.

Premierul Tudose: Lucrurile sunt scăpate de sub control. În niciun stat nu poți să sari cu sabia la un polițist și, eventual, să mai și povestești după aia

Premierul Mihai Tudose a declarat, sâmbătă, după o întâlnire cu ministrul Afa­cerilor Interne, că lucrurile au scăpat de sub control în ceea ce privește atacurile asupra polițiștilor, precizând că bugetul MAI pentru anul următor a crescut pentru a asigura resursa umană, relatează Mediafax.

Premierul a precizat că a discutat cu ministrul Carmen Dan despre cazurile polițiștilor atacați în misiuni. “Am aflat că polițistul de la Iași e un pic mai bine, îi trebuie un medicament care înțeleg că nu prea se găsește. Lucrurile, dupa părerea mea, sunt scăpate de sub control. În niciun stat nu poți să sari cu sabia la un polițist și, eventual, să mai și povestești după aia. Soluția este cea pe care am început deja să o implementăm. știți că miercurea trecută am avut în primă lectură inclusiv statutul polițistului, tot ce înseamnă ultraj și atac efectiv armat la polițist – să nu mai fie tratat cu așa ușurintă. (..) Lucrurile s-au agravat în timp și în ceea ce privește dotarea și în ce privește numărul de polițiști. Am găsit măsuri și, dupa cum ați văzut propunerea de buget, bugetul ministerul de interne este foarte mare, foarte mult crescut, tocmai în acest sens, pentru a asigura necesarul de personal”, a declarat Mihai Tudose.

În ceea ce privește prevederile privind infracțiunea de ultraj, premierul a precizat: “Mi s-a spus că… să vorbesc și cu ministrul Justiției. Nu este posibil ca un om să fie în legitimă apărare, apoi să stea în procese patru ani, cinci ani tot el. Ca nu și-a apărat decât viața în misiune”. (Dănuț ZUZEAC)