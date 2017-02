Un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat la Milisauti (FOTO)

Duminca dimineata, in jurul orei 10.30, un sofer ce conducea un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat cu mastodontul intr-o curba din Milisauti. In urma accidentului a fost grav avarita cabina TIR-ului, iar toata incarcatura s-a imprastiat pe marginea drumului. De asemenea, si coltul unei case a fost distrus in urma impactului.La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Radauti, cu modulul SMURD, format din autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si ambulanta SMURD.

S-au luat masurile specifice de siguranta – balizarea zonei, verificarea scurgerilor de carburanti si lubrifianti si deconectarea bornelor de la bateriile de acumulatori.

Din fericire, soferul a scapat doar cu cateva leziuni usoare. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fata locului a refuzat sa fie transportat la spital. Alte persoane nu au fost ranite in urma incidentului.

In jurul orei 13.30, cand utilaje speciale au repus pe roti camionul si au incarcat pe alta remorca toata cheresteaua rasturnata, cateva zeci de minute circulatia a fost intrerupta in zona. (D.Z.